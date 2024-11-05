Sonbahar soğukları kapıda: Sıcaklıkların düşeceği tarih belli oldu

05 Kasım 2024 09:05 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 09:13

Havaların ne zaman soğuyacağına dair araştırmalar hız kazandı. Sıcaklıklar yurdun iç ve kuzey kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde mevsim normallerinde seyredecek.

Kasım ayının gelişiyle beraber sonbahar soğuklarının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Yurt genelinde sıcaklıklar düşerek özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerinde sıcaklıklar 5 ila 9 derece azalacak.

HAVALAR NE ZAMAN SOĞUYACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, haftanın hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak sonbahar soğuklarının başlayacağına işaret etti.

İstanbul'da gelecek 3 gün boyunca yağış beklenmediğini, genellikle az bulutlu ve açık havanın hakim olacağını belirten Özdemirci, “Sıcaklıklar salı günü 8-16, çarşamba günü 10-15, perşembe günü 10-17 olacak.” dedi.

İzmir'de de gelecek 3 gün boyunca yağış beklenmediği bilgisini paylaşan Özdemirci, gündüz sıcaklıkların 21, gece ise 9-10 derece aralığında seyredeceğini söyledi.

Ankara'da da az bulutlu havanın hakim olacağını, yağış görülmeyeceğini belirten Özdemirci, "Yarın ve çarşamba günü özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer pus hadisesi görülecek. Yarın gece 0, gündüz 12, çarşamba günü gece eksi 1, gündüz 12, perşembe günü eksi 1, gündüz 13 derece sıcaklık bekliyoruz." diye konuştu.

Hava tahmin uzmanı Özdemirci, yurdun iç ve doğu kesimlerinde sıcaklıkların gelecek 4-5 gün içerisinde eksilere düşeceğine işaret ederek, bu nedenle zirai don uyarısında bulundu.

BU HAFTA ÜLKE GENELİNDE YAĞIŞ VAR MI?

Çarşamba günü yalnızca Doğu Karadeniz kıyılarında aralıklı yağış görüleceğini aktaran Özdemirci, daha sonraki günlerde yurt genelinde yağış beklentisinin söz konusu olmadığını ifade etti.