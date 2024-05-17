Soner Dadaklı, Soma'da tren raylarına atlayarak intihar etti

17 May 2024 10:28 - Güncelleme : 17 May 2024 10:31

İzmir'den Bandırma istikametine doğru hareket eden 17 Eylül Ekspres treninin Soma - Savaştepe arasında bulunan Hatunköy garı yakınlarında intihar girişimi yaşandı.

Soma Çimento Madencilik fabrikasında şoför olarak çalışan Soner Dadaklı raylara atlayarak intihar etti.

Aslen Ordulu olan Soner Dadaklı'nın liseyi Soma Endüstri Meslek Lisesi'nde ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi mezunu olduğu öğrenildi.

Manisa Savaştepe'de ikamet eden Soner Dadaklı'nın cenazesi ise Soma Merkez Mezarlığına defnedildi.