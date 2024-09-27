Sonik patlama ses dalgalarının ses hızından daha hızlı hareket etmesi sonucu oluşuyor

27 Eylül 2024 15:08 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 15:25

Konya’nın birçok bölgesinde eğitim uçağından kaynaklanan sonik patlama sesi duyuldu. Yaşanan bu olayın ardından sonik patlama ile ilgili araştırmalar artmaya başladı.

Konya​ kent merkezinde saat 11.20 sularında şehrin birçok bölgesinde duyulan bir patlama​ meydana geldi. Patlamanın etkisiyle binaların camları sallandı, vatandaşlar arasında kısa süreli panik yaşandı. Duyulan patlama sesinin sonik patlama olduğu öğrenildi.

SONİK PATLAMA NEDİR?

Sonik patlama, bir uçağın veya başka bir nesnenin ses hızını aştığında oluşturduğu ani ve güçlü ses dalgasıdır. Bu olay ses duvarının aşılması ile ortaya çıkarak ses dalgalarının ses hızından daha hızlı hareket etmesiyle meydana gelir.

SONİK PATLAMA NASIL GERÇEKLEŞİR?

Sonik patlama pek çok nedene bağlı olarak meydana gelebilir. Bu sebepler arasında ses hızı aşımı, şok dalgası ve uçağın etrafında ses hızında hareket eden moleküllerin uçağın önünde basınç oluşturması yer alır.

SONİK PATLAMANIN ETKİLERİ NELER?

Sonik patlama sırasında çevreye rahatsız edici derecede yüksek bir gürültü yayılırken patlama durumunda camlarda kırılma veya titreme meydana gelebilir.

SONİK PATLAMA NEDEN OLUR?

Süpersonik uçakların uçuşu sırasında sonik patlama oluşabilir.