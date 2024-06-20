Sony, 22-23 Haziran tarihlerinde PlayStation Plus hizmetini ücretsiz yapacak

20 Haziran 2024 17:30 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 18:08

Sony, PS5 ve PS4 sahiplerine 22-23 Haziran tarihlerinde PlayStation Plus hizmetini ücretsiz sunacak.

PLAYSTATION PLUS'TA HANGİ OYUNLAR ERİŞİME AÇIK?

Sony, 22-23 Haziran tarihlerinde PlayStation Plus hizmetini ücretsiz hale getiriyor.

Bu sayede, PS5 ve PS4 sahipleri hafta sonu boyunca PlayStation Plus’ın sunduğu oyunlara erişebilecek.

Bu fırsat, oyunculara geniş bir oyun yelpazesi ve çevrimiçi çok oyunculu modlara erişim imkanı tanıyor.

PLAYSTATION PLUS NASIL ÜCRETSİZ ALINIR?

Ücretsiz PlayStation Plus hafta sonundan yararlanmak için PS5 veya PS4 kullanıcılarının yapması gereken tek şey, 22-23 Haziran tarihlerinde PlayStation hesaplarına giriş yapmak.

Bu tarihlerde, üyelik gerektiren tüm oyun ve özellikler ücretsiz olarak kullanılabilecek.

Hafta sonu boyunca bu fırsatı değerlendirmek isteyen oyuncular için mükemmel bir fırsat sunuluyor.