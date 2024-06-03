Sony, PlayStation VR2 (PSVR 2) PC adaptörünü duyurdu, 7 Ağustos’ta satışa çıkacak

03 Haziran 2024 23:10 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 22:49

Sony, PlayStation VR2 (PSVR 2) başlığının PC adaptörünü resmi olarak duyurdu.

Adaptör, PSVR 2'nin sadece PlayStation 5'e özel olma durumunu değiştirerek, tüm Steam VR oyunlarını destekleyecek.

Half-Life: Alyx gibi büyük oyunlar da bu listede yer alıyor.

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Adaptör, 7 Ağustos'ta 59,99 dolardan piyasaya sürülecek.

Ancak, oyunları PC'de oynayabilmek için bir DisplayPort kablosuna ihtiyaç duyulacak.

Sony, PSVR 2'nin bazı özelliklerinin PC'de kullanılamayacağını belirtiyor.

Bu özellikler arasında HDR, başlık geri bildirimi, göz takibi, adaptif tetikleyiciler ve dokunsal geri bildirim yer alıyor.

Türkiye'deki satış durumu ve fiyatı hakkında ise henüz bir bilgi verilmedi.