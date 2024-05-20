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Sony'nin Playstation 4 oyunları oynatabilecek yeni PSP modelinin 2025'te gelmesi bekleniyor

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
20 May 2024 16:34 - Güncelleme : 20 May 2024 16:44
Sony&#039;nin Playstation 4 oyunları oynatabilecek yeni PSP modelinin 2025&#039;te gelmesi bekleniyor

Yeni Playstation Portable (PSP) ne zaman çıkacak sorusu yıllardır oyun severlerin merak konusu. El konsolundan yıllar önce çekilen Sony, en bilinen el konsolunu tekrar getiriyor olabilir. Yeni PSP ile PS4 oyunları oynanabilecek mi? Playstation Vita gibi mi olacak? İşte detaylar...

Sony'nin PlayStation 4 oyunlarını destekleyecek yeni bir el konsolu üzerinde çalıştığı öğrenildi.

Sony, yıllar önce Playstation Portable (PSP) adını verdiği el konsolu ile milyonlarca satmış, ardından ikinci cihazı olan Playstation Vita ile istediği satış sayılarına ulaşamamıştı.

El konsolu sektöründen çekildiği düşünülen Sony'nin, tekrar yeni bir el konsolu çıkartabileceği gündeme geldi.

Sony'nin Playstation 4 oyunları oynatabilecek yeni PSP modelinin 2025'te gelmesi bekleniyor - 1. Resim

Yeni cihazın, PS4 oyunlarını çalıştırabilecek olması onu bulut tabanlı PlayStation Portal’dan ayıran en büyük özellik olabilir.

Sony'nin yeni el konsolu, PS4 kütüphanesindeki tüm oyunları oynatabilecek.

Yeni cihazın PSP 2 mi, PS Vita 2 mi ya da yepyeni bir adla üçüncü bir isimle mi geleceği şimdiden merak konusu oldu.

Kaynak: TGRT Haber
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