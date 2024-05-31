Sony'nin PlayStation State of Play etkinliği bu gece 01.00'da başlayacak

31 May 2024 18:01 - Güncelleme : 31 May 2024 17:13

Sony'nin merakla beklenen PlayStation State of Play etkinliği, bu gece saat 01.00'de başlayacak.

Etkinlikte PS5 ve PSVR2 oyunlarının yanı sıra, Death Stranding 2 ve Final Fantasy VII Rebirth gibi büyük yapımlardan sonra sürpriz oyunlar da tanıtılacak.

State of Play etkinliğini Sony'nin resmi YouTube ve Twitch kanallarından canlı olarak izlenebilecek.

14 farklı PS5 ve PSVR2 oyununun görüntüleri paylaşılacak.

Önceki etkinliklerde Death Stranding 2, Final Fantasy VII Rebirth ve Silent Hill gibi büyük oyunların tanıtımları yapılmıştı.