Soruşturma başlatılan Tuncay Özkan, 28. dönem İzmir milletvekili

26 Ağustos 2024 08:52 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 09:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatılan CHP İzmir milletvekili Tuncay Özkan gündeme gelirken kimdir, milletvekili mi ve eşi kim gibi sorular merak konusu olurken Özkan'a açılan soruşturmayla ilgili tepkiler sosyal medyada da konuşuluyor.

TUNCAY ÖZKAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A NE DEDİ?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Özkan hakkında soruşturma başlatıldığını şu sözlerle duyurdu:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret eden ve iftira atan İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımız, milletimizin bağrından yetişmiş bir liderdir. Ömrünü büyük ve güçlü Türkiye'ye vakfetmiştir. Aziz milletimizin oylarıyla seçilen, ülkemize ve milletimize hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve çirkin ifadeler asla kabul edilemez.

Milletvekilliği kimliğini taşıyan bir kişinin milletin değerlerini hiçe sayan, terbiyesiz ve ahlak dışı sözlerini şiddetle kınıyorum."

28. dönem İzmir milletvekili olan isim, Cumhurbaşkanı Erdoğan için şu sözleri söyledi:

Sarayda otur, tahta kurul, dolarlar, milyarlar oyuncağın olsun, israflık, müsriflik yoldaşın, zenginler senin arkadaşın bize mi diyorsun 'gösteriş müptelası' diye?

Zindanlar bizim, saraylar senin, gösterişli olan biz öyle mi? Kıskandın mı? Seni sarayın züppesi seni! Erken seçim istiyoruz. Hodri meydan!”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretin ardından Cevdet Yılmaz, Mahinur Özdemir Göktaş, Vedat Işıkhan, Murat Kurum, Ali Yerlikaya, Mehmet Nuri Ersoy, Yusuf Tekin, Fahrettin Altun, Efkan Ala gibi isimler tepki gösterdi.

TUNCAY ÖZKAN ASLEN NERELİ, KİMDİR?

14 Ağustos 1966 yılında Ankara'da doğan isim, Türk gazeteci, yazar, televizyoncu, siyasetçidir. Aslen Erzincan-Kemaliyeli bir ailenin çocuğu olan Özkan, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olurken yüksek lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde bitirdi.

Ankara'da Rüzgarlı Sokak’ta 1981 yılında gazeteciliğe başlarken 1984 senesinde Hürriyet grubunun çıkardığı Hürgün gazetesinde yer aldı.

1993 yılında yer aldığı Cumhuriyet gazetesinden ayrılarak Show TV'ye geçti. 1995 yılında Uğur Dündar'la beraber Kanal D'ye geçen Özkan, 2002 yılına kadar Kanal D Genel Yayın Yönetmeni olarak çalıştı.

Bir süre sonra Show TV'ye dönüp Genel Yayın Yönetmeni olurken Radikal, Milliyet, Akşam gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı.

2002 senesinde Çukurova Medya Grup Başkanı çalışan isim 2003'e kadar görevini sürdürdü.

TUNCAY ÖZKAN MİLLETVEKİLİ Mİ?

Özkan, 28. dönem İzmir milletvekilidir.