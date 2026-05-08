Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Aktüel
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm

Sosyal medya kimlik doğrulama yasasına dair merak edilen 7 madde

Sosyal medya platformlarına yönelik yeni kimlik doğrulama sistemi için hazırlanan düzenlemede detaylar netleşmeye başladı. e-Devlet entegrasyonu ile kullanıcıların hesaplarını resmi kimlik bilgileriyle doğrulaması planlanırken, çoklu hesap kullanımı, anonim hesaplar ve veri erişimine ilişkin merak edilen başlıklar gündemde öne çıkıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Sosyal medya kimlik doğrulama yasasına dair merak edilen 7 madde
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.05.2026
saat ikonu 13:02
|
GÜNCELLEME:
08.05.2026
saat ikonu 13:02

Dijital güvenliği artırmak, sahte hesapların önüne geçmek ve sosyal medya üzerinden işlenen suçlarla mücadeleyi hızlandırmak amacıyla hazırlanan yeni sosyal medya kimlik doğrulama düzenlemesi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

HABERİN ÖZETİ

Sosyal medya kimlik doğrulama yasasına dair merak edilen 7 madde

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Dijital güvenliği artırmak, sahte hesapları önlemek ve sosyal medya suçlarıyla mücadeleyi hızlandırmak amacıyla sosyal medya hesaplarına kimlik doğrulama zorunluluğu getirilmesine yönelik bir düzenleme hazırlanmaktadır.
Sosyal medya hesaplarına girişler e-Devlet üzerinden oluşturulacak doğrulama anahtarı ile yapılacak.
Kullanıcılar kişisel, profesyonel veya ticari amaçlarla birden fazla hesap açabilecek ancak her biri ayrı ayrı sisteme tanımlanacak.
Kimlik doğrulaması olmayan hesaplar kapatılabilecek ve mevcut hesap kullanıcılarına belirli bir geçiş süresi tanınacak.
Kullanıcılar e-Devlet altyapısı üzerinden kendi adlarına kayıtlı tüm sosyal medya hesaplarını görüntüleyebilecek.
Suç unsuru taşıyan içerikler veya soruşturma gerektiren durumlarda adli merciler hesap sahibinin kimlik bilgilerine ulaşabilecek.
Kurumsal hesaplar için de ilgili ticari kayıt ve resmi künye bilgileriyle eşleştirilmesi gerekecek kimlik doğrulama şartı geliyor.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.

SOSYAL MEDYA KİMLİK DOĞRULAMA YASASI NEDİR?

Dijital platformlarda sahte hesapların önlenmesi, kullanıcı güvenliğinin artırılması ve suç unsuru taşıyan paylaşımların daha hızlı tespit edilmesi amacıyla sosyal medya hesaplarına kimlik doğrulama zorunluluğu getirilmesine yönelik hazırlıklar hız kazandı. Yeni sistemin hayata geçmesiyle birlikte sosyal medya kullanımında önemli değişiklikler yaşanması bekleniyor.

KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİ NASIL ÇALIŞACAK?

Yeni sistemde kullanıcıların sosyal medya platformlarına giriş yaparken üzerinden oluşturulacak doğrulama anahtarını kullanması planlanıyor. Bu yöntemle kullanıcı hesapları, resmi kimlik bilgileriyle dijital ortamda eşleştirilecek. Böylece hesap açılış süreçlerinde kişinin gerçek kimlik bilgileri doğrulanmış olacak.

Sosyal medya kimlik doğrulama yasasına dair merak edilen 7 madde

Dijital doğrulama altyapısının merkezi bir sistem üzerinden yürütülmesi öngörülüyor. Kullanıcılar sosyal medya hesabı oluştururken gerekli onayı vererek temel kimlik bilgilerinin doğrulama amacıyla kullanılmasına izin verecek. Böylece sahte hesaplar ve anonim manipülasyon girişimlerinin azaltılması hedefleniyor.

1. SOSYAL MEDYA GİRİŞLERİ E-DEVLET İLE DOĞRULANACAK

Yeni sistemde kullanıcıların sosyal medya hesaplarına giriş yaparken e-Devlet üzerinden oluşturulacak doğrulama anahtarını kullanması planlanıyor. Böylece hesap açılışı sırasında kullanıcının kimlik bilgileri sistem tarafından teyit edilmiş olacak. Amaç dijital platformlarda sahte hesapların azaltılması ve gerçek kullanıcı eşleşmesinin sağlanması.

Bu sistemin merkezi doğrulama altyapısıyla çalışması bekleniyor. Kullanıcılar giriş sırasında temel kimlik doğrulamasına onay verecek ve hesap ile resmi kimlik arasında bağlantı kurulacak. Böylece sosyal medya kullanımında daha kontrollü bir yapı oluşturulacak.

2. AYNI PLATFORMDA BİRDEN FAZLA HESAP KULLANILABİLECEK

Yeni düzenleme çoklu hesap kullanımını tamamen ortadan kaldırmıyor. Kullanıcılar aynı platformda kişisel, profesyonel veya ticari amaçlarla birden fazla hesap açabilecek. Ancak her hesabın ayrı ayrı sisteme tanımlanması gerekecek.

Açılan her profil için e-Devlet doğrulaması yapılacak ve hesaplar tek bir kimlik altında kayıt altına alınacak. Böylece hesapların kime ait olduğu sistem tarafından izlenebilir hale gelecek.

Sosyal medya kimlik doğrulama yasasına dair merak edilen 7 madde

3. KİMLİK DOĞRULAMASI OLMAYAN HESAPLAR KAPATILABİLİR

T.C. kimlik numarasıyla doğrulanmayan hesapların sistemde aktif kalmasına izin verilmemesi planlanıyor. Mevcut hesap kullanıcılarına belirli bir geçiş süresi tanınması bekleniyor. Bu süre içinde doğrulama işlemini tamamlamayan hesaplar askıya alınabilecek veya tamamen kapatılabilecek.

Özellikle anonim profiller ve doğrulanmamış içerik hesapları açısından bu durum önemli değişiklikler yaratacak.

4. TÜM SOSYAL MEDYA HESAPLARI E-DEVLET ÜZERİNDEN GÖRÜLEBİLECEK

Kullanıcılar e-Devlet altyapısı üzerinden kendi adlarına kayıtlı tüm sosyal medya hesaplarını görüntüleyebilecek. Böylece bir kişinin hangi platformlarda kaç hesabı olduğu tek merkezden kontrol edilebilecek.

Bu uygulama, kişinin bilgisi dışında açılmış hesapların tespit edilmesini kolaylaştıracak. Dijital kimlik güvenliği açısından önemli bir adım olarak değerlendirilen sistem, sahte hesap ihbar süreçlerini hızlandıracak.

5. ADLİ MERCİLER KİMLİK BİLGİLERİNE ULAŞABİLECEK

Suç unsuru taşıyan içerikler veya soruşturma gerektiren durumlarda adli merciler hesap sahibinin kimlik bilgilerine ulaşabilecek. Kimlik eşleştirme bilgileri merkezi doğrulama sistemi üzerinden sağlanacak.

Bu uygulamanın özellikle dolandırıcılık, tehdit, hakaret ve dezenformasyon gibi suçlarda soruşturma süreçlerini hızlandırması bekleniyor. Kullanıcı adı ile gerçek kişi arasındaki bağlantı daha kısa sürede kurulabilecek.

6. KURUMSAL HESAPLAR İÇİN DE DOĞRULAMA ŞARTI GELİYOR

Düzenleme yalnızca bireysel kullanıcıları kapsamıyor. Şirketler, markalar ve resmi kuruluşlara ait hesaplar için de kimlik doğrulama sistemi uygulanacak.

Kurumsal hesapların ilgili ticari kayıt ve resmi künye bilgileriyle eşleştirilmesi gerekecek. Böylece sahte marka hesaplarının ve taklit kurumsal profillerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

7. DÜZENLEME KADEMELİ OLARAK HAYATA GEÇECEK

Yasal sürecin tamamlanmasının ardından sosyal medya platformlarına teknik uyum için belirli bir geçiş süresi tanınması bekleniyor. Kullanıcıların mevcut hesaplarını sisteme tanımlaması için aşamalı bir takvim uygulanabilir. Geçiş sürecinde platformların kullanıcılarını bilgilendirmesi ve adım adım doğrulama rehberleri sunması planlanıyor. Böylece milyonlarca hesabın sisteme sorunsuz şekilde entegre edilmesi amaçlanıyor.

ETİKETLER
#E-Devlet
#Dijital Güvenlik
#Sahte Hesaplar
#Sosyal Medya Suçları
#Sosyal Medya Kimlik Doğrulama
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.