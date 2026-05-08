Dijital güvenliği artırmak, sahte hesapların önüne geçmek ve sosyal medya üzerinden işlenen suçlarla mücadeleyi hızlandırmak amacıyla hazırlanan yeni sosyal medya kimlik doğrulama düzenlemesi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Sosyal medya kimlik doğrulama yasasına dair merak edilen 7 madde Dijital güvenliği artırmak, sahte hesapları önlemek ve sosyal medya suçlarıyla mücadeleyi hızlandırmak amacıyla sosyal medya hesaplarına kimlik doğrulama zorunluluğu getirilmesine yönelik bir düzenleme hazırlanmaktadır. Sosyal medya hesaplarına girişler e-Devlet üzerinden oluşturulacak doğrulama anahtarı ile yapılacak. Kullanıcılar kişisel, profesyonel veya ticari amaçlarla birden fazla hesap açabilecek ancak her biri ayrı ayrı sisteme tanımlanacak. Kimlik doğrulaması olmayan hesaplar kapatılabilecek ve mevcut hesap kullanıcılarına belirli bir geçiş süresi tanınacak. Kullanıcılar e-Devlet altyapısı üzerinden kendi adlarına kayıtlı tüm sosyal medya hesaplarını görüntüleyebilecek. Suç unsuru taşıyan içerikler veya soruşturma gerektiren durumlarda adli merciler hesap sahibinin kimlik bilgilerine ulaşabilecek. Kurumsal hesaplar için de ilgili ticari kayıt ve resmi künye bilgileriyle eşleştirilmesi gerekecek kimlik doğrulama şartı geliyor.

SOSYAL MEDYA KİMLİK DOĞRULAMA YASASI NEDİR?

Dijital platformlarda sahte hesapların önlenmesi, kullanıcı güvenliğinin artırılması ve suç unsuru taşıyan paylaşımların daha hızlı tespit edilmesi amacıyla sosyal medya hesaplarına kimlik doğrulama zorunluluğu getirilmesine yönelik hazırlıklar hız kazandı. Yeni sistemin hayata geçmesiyle birlikte sosyal medya kullanımında önemli değişiklikler yaşanması bekleniyor.

KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİ NASIL ÇALIŞACAK?

Yeni sistemde kullanıcıların sosyal medya platformlarına giriş yaparken e-Devlet üzerinden oluşturulacak doğrulama anahtarını kullanması planlanıyor. Bu yöntemle kullanıcı hesapları, resmi kimlik bilgileriyle dijital ortamda eşleştirilecek. Böylece hesap açılış süreçlerinde kişinin gerçek kimlik bilgileri doğrulanmış olacak.

Dijital doğrulama altyapısının merkezi bir sistem üzerinden yürütülmesi öngörülüyor. Kullanıcılar sosyal medya hesabı oluştururken gerekli onayı vererek temel kimlik bilgilerinin doğrulama amacıyla kullanılmasına izin verecek. Böylece sahte hesaplar ve anonim manipülasyon girişimlerinin azaltılması hedefleniyor.

1. SOSYAL MEDYA GİRİŞLERİ E-DEVLET İLE DOĞRULANACAK

Yeni sistemde kullanıcıların sosyal medya hesaplarına giriş yaparken e-Devlet üzerinden oluşturulacak doğrulama anahtarını kullanması planlanıyor. Böylece hesap açılışı sırasında kullanıcının kimlik bilgileri sistem tarafından teyit edilmiş olacak. Amaç dijital platformlarda sahte hesapların azaltılması ve gerçek kullanıcı eşleşmesinin sağlanması.

Bu sistemin merkezi doğrulama altyapısıyla çalışması bekleniyor. Kullanıcılar giriş sırasında temel kimlik doğrulamasına onay verecek ve hesap ile resmi kimlik arasında bağlantı kurulacak. Böylece sosyal medya kullanımında daha kontrollü bir yapı oluşturulacak.

2. AYNI PLATFORMDA BİRDEN FAZLA HESAP KULLANILABİLECEK

Yeni düzenleme çoklu hesap kullanımını tamamen ortadan kaldırmıyor. Kullanıcılar aynı platformda kişisel, profesyonel veya ticari amaçlarla birden fazla hesap açabilecek. Ancak her hesabın ayrı ayrı sisteme tanımlanması gerekecek.

Açılan her profil için e-Devlet doğrulaması yapılacak ve hesaplar tek bir kimlik altında kayıt altına alınacak. Böylece hesapların kime ait olduğu sistem tarafından izlenebilir hale gelecek.

3. KİMLİK DOĞRULAMASI OLMAYAN HESAPLAR KAPATILABİLİR

T.C. kimlik numarasıyla doğrulanmayan hesapların sistemde aktif kalmasına izin verilmemesi planlanıyor. Mevcut hesap kullanıcılarına belirli bir geçiş süresi tanınması bekleniyor. Bu süre içinde doğrulama işlemini tamamlamayan hesaplar askıya alınabilecek veya tamamen kapatılabilecek.

Özellikle anonim profiller ve doğrulanmamış içerik hesapları açısından bu durum önemli değişiklikler yaratacak.

4. TÜM SOSYAL MEDYA HESAPLARI E-DEVLET ÜZERİNDEN GÖRÜLEBİLECEK

Kullanıcılar e-Devlet altyapısı üzerinden kendi adlarına kayıtlı tüm sosyal medya hesaplarını görüntüleyebilecek. Böylece bir kişinin hangi platformlarda kaç hesabı olduğu tek merkezden kontrol edilebilecek.

Bu uygulama, kişinin bilgisi dışında açılmış hesapların tespit edilmesini kolaylaştıracak. Dijital kimlik güvenliği açısından önemli bir adım olarak değerlendirilen sistem, sahte hesap ihbar süreçlerini hızlandıracak.

5. ADLİ MERCİLER KİMLİK BİLGİLERİNE ULAŞABİLECEK

Suç unsuru taşıyan içerikler veya soruşturma gerektiren durumlarda adli merciler hesap sahibinin kimlik bilgilerine ulaşabilecek. Kimlik eşleştirme bilgileri merkezi doğrulama sistemi üzerinden sağlanacak.

Bu uygulamanın özellikle dolandırıcılık, tehdit, hakaret ve dezenformasyon gibi suçlarda soruşturma süreçlerini hızlandırması bekleniyor. Kullanıcı adı ile gerçek kişi arasındaki bağlantı daha kısa sürede kurulabilecek.

6. KURUMSAL HESAPLAR İÇİN DE DOĞRULAMA ŞARTI GELİYOR

Düzenleme yalnızca bireysel kullanıcıları kapsamıyor. Şirketler, markalar ve resmi kuruluşlara ait hesaplar için de kimlik doğrulama sistemi uygulanacak.

Kurumsal hesapların ilgili ticari kayıt ve resmi künye bilgileriyle eşleştirilmesi gerekecek. Böylece sahte marka hesaplarının ve taklit kurumsal profillerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

7. DÜZENLEME KADEMELİ OLARAK HAYATA GEÇECEK

Yasal sürecin tamamlanmasının ardından sosyal medya platformlarına teknik uyum için belirli bir geçiş süresi tanınması bekleniyor. Kullanıcıların mevcut hesaplarını sisteme tanımlaması için aşamalı bir takvim uygulanabilir. Geçiş sürecinde platformların kullanıcılarını bilgilendirmesi ve adım adım doğrulama rehberleri sunması planlanıyor. Böylece milyonlarca hesabın sisteme sorunsuz şekilde entegre edilmesi amaçlanıyor.