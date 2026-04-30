 | Simal Güdüm

Sosyal medya yasağı ne zaman yürürlüğe girecek? Kaç yaş ve hangi uygulamalar için geçerli?

Çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesi Meclis’ten geçerek yasalaşmasının ardından sosyal medya yasağı ne zaman yürürlüğe girecek sorusu merak konusu oldu. Yeni sistemle yaş doğrulama, ebeveyn kontrolü ve içerik denetimi zorunlu hale geliyor.

GİRİŞ:
30.04.2026
saat ikonu 10:04
|
GÜNCELLEME:
30.04.2026
saat ikonu 10:04

Çocukların dijital ortamda korunmasını hedefleyen yasalaşırken, yürürlüğe giriş tarihi ve kapsamı en çok merak edilen konular arasında yer aldı.

Türkiye'de çocukların dijital ortamda korunmasını hedefleyen sosyal medya düzenlemesi yasalaşırken, yürürlüğe giriş tarihi ve kapsamı merak ediliyor.
Yasanın fiilen uygulanabilmesi için ikincil düzenlemelerin (yönetmeliklerin) tamamlanması gerekiyor ve bu sürecin yaklaşık 6 ay içinde tamamlanması bekleniyor.
Düzenleme ile 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya platformlarına erişimi doğrudan sınırlandırılmıyor ancak ciddi kontrol mekanizmalarına bağlanıyor ve sosyal ağ sağlayıcıları kullanıcıların yaşını doğrulamakla yükümlü olacak.
Ebeveyn kontrol araçları zorunlu hale getirilecek ve ailelerin çocuklarının dijital faaliyetlerini izleyebileceği, sınırlandırabileceği ve yönlendirebileceği sistemler platformlar tarafından sunulacak.
Türkiye'de belirli bir kullanıcı sayısının üzerinde faaliyet gösteren platformların temsilci bulundurması zorunlu olacak ve bu temsilciler içerik kaldırma talepleri ile hukuki süreçlerde muhatap olacak.
Düzenleme Instagram, TikTok, Facebook, X, Snapchat, YouTube, Pinterest, Twitch, Discord ve Reddit gibi platformları kapsıyor.
SOSYAL MEDYA YASAĞI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Türkiye’de uzun süredir gündemde olan sosyal medya düzenlemesi, yapılan çalışmaların ardından yasalaşarak önemli bir eşik geçti. Meclis’te kabul edilen düzenleme ile özellikle 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımına yönelik ciddi sınırlamalar ve denetim mekanizmaları getirildi.

Yasanın fiilen uygulanabilmesi için ikincil düzenlemeler yani yönetmeliklerin tamamlanması gerekiyor. Yetkili kurumlar tarafından hazırlanacak yönetmeliğin yaklaşık 6 ay içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Bu süreçte teknik altyapı, platform uyumu ve denetim mekanizmaları oluşturulacak. Düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak hukuki zemine otursa da, uygulamanın başlaması için belirlenen geçiş süreci kritik önem taşıyor.

SOSYAL MEDYA YASAĞI KAÇ YAŞ İÇİN UYGULANACAK?

Yeni düzenleme ile 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya platformlarına erişimi doğrudan sınırlandırılmıyor ancak ciddi kontrol mekanizmalarına bağlanıyor. Sosyal ağ sağlayıcıları, kullanıcıların yaşını doğrulamakla yükümlü olacak ve çocukların gelişimine uygun olmayan içeriklere erişimini engellemek zorunda kalacak.

Bu kapsamda ebeveyn kontrol araçlarının zorunlu hale getirilmesi dikkat çekiyor. Ailelerin çocuklarının dijital faaliyetlerini izleyebileceği, sınırlandırabileceği ve yönlendirebileceği sistemler platformlar tarafından sunulacak. Ayrıca çocuklara yönelik içeriklerin daha sıkı denetlenmesi ve zararlı içeriklerin hızlı şekilde kaldırılması hedefleniyor.

SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINA GETİRİLEN YÜKÜMLÜLÜKLER

Düzenleme sadece kullanıcıları değil, sosyal medya şirketlerini de doğrudan sorumlu hale getiriyor. Türkiye’de belirli bir kullanıcı sayısının üzerinde faaliyet gösteren platformların temsilci bulundurması zorunlu olacak.

Bu temsilciler, içerik kaldırma talepleri ve hukuki süreçlerde doğrudan muhatap olacak. Ayrıca uygunsuz içeriklerin kısa süre içinde kaldırılması, aldatıcı reklamların engellenmesi ve çocuklara yönelik içerik politikalarının yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Oyun platformları da bu kapsama dahil edilerek, geniş bir dijital ekosistem kontrol altına alınmak isteniyor.

SOSYAL MEDYA YASAĞI HANGİ UYGULAMALARDA GEÇERLİ OLACAK?

Türkiye’de hayata geçirilen bu düzenleme, dünyadaki benzer uygulamalarla paralellik gösteriyor. Birçok ülkede çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yaş sınırları ve denetim mekanizmaları tartışılırken, bazı ülkelerde doğrudan yasaklar uygulanmaya başlandı. Bu uygulamalar arasında şunlar yer alıyor:

  • Instagram
  • TikTok
  • Facebook
  • X
  • Snapchat
  • YouTube
  • Pinterest
  • Twitch
  • Discord
  • Reddit

15 yaş altı sosyal medya yasağı yürürlüğe girdi mi?

Yasa Meclis’te kabul edilerek hukuki süreçten geçti ancak henüz fiilen yürürlüğe girmedi. Uygulamanın başlaması için gerekli yönetmeliklerin hazırlanması ve yaklaşık 6 aylık sürecin tamamlanması gerekiyor.

Sosyal medya yasağı hangi uygulamaları kapsıyor?

Düzenleme, belirli kullanıcı sayısının üzerindeki tüm sosyal medya platformlarını kapsıyor. Ayrıca oyun platformları da dahil edilerek çocukların bulunduğu dijital alanların büyük bölümü denetim altına alınıyor.

Yaş doğrulama sistemi nasıl olacak?

Platformlar kullanıcıların yaşını doğrulamak zorunda olacak ve bunun için çeşitli teknik yöntemler kullanılacak. Sistemlerin e-Devlet gibi doğrulama mekanizmalarıyla entegre olabileceği ve ebeveyn kontrol araçlarıyla destekleneceği belirtiliyor.

