Sosyal yardım bitti mi 2025? Aile destek ödemesinde son durum

04 Ocak 2025 18:29 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 18:40

Aile Destek Programı 2025 yılında devam edecek mi milyonlarca vatandaşın gündeminde. 2 senedir devam ederken Aile Destek ödemesin 2024 yılının sona ermesiyle bitti. Bu yıl da devam edip etmeyeceği ise araştırılıyor.

Aile destek ödemesi için kritik karar kapıda! Kulislerde yankılandı: Ocak ayında sürpriz mi var?

Aile destek ödemesi için kritik karar kapıda! Kulislerde yankılandı: Ocak ayında sürpriz mi var?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen sosyal yardım​ ödemelerinin sona erip ermeyeceği gündemde. Şu an için herhangi bir açıklama gelmezken önümüzdeki günlerde açıklama gelmesi bekleniyor.

SOSYAL YARDIM BİTTİ Mİ 2025?

Aile Destek Programında ödemeler sene sonuna kadar uzatılmıştı. 2024 yılının sona ermesinin ardından ödemler de sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz" ifadeleri ile sürenin uzatıldığını duyurmuştu.

2025 yılına girmemizle beraber sosyal yardım sona erdi. 2025 yılında devam edip etmeyeceğine dair şu an için herhangi bir açıklama gelmedi.

Aile destek ödemelerinin bu sene de devam edip etmeyeceğiyle ilgili açıklama gelmesi halinde haberimizden gelişmelere ulaşabilirsiniz.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ DEVAM EDECEK Mİ?

2025 yılında destek ödemelerinin devam edeceğine dair açıklama gelmezken kulislerde yer alan bilgilere göre yeniden uzatılması veya farklı bir yardım projesinin uygulamaya geçeceği iddia ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan veya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama gelmesi bekleniyor.