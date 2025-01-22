Söylemezsem neden yok? 22 Ocak yayın akışı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

22 Ocak 2025 09:33 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 09:37

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programı hafta içi her gün 08.45'te izleyici ile buluşuyor. 22 Ocak Çarşamba günü ekranlarda olmaması üzerinde sebebi izleyici tarafından araştırıldı.

Gündüz kuşağının sevilen projelerinden biri olan Söylemezsem Olmaz hafta içi seyircisi ile buluşuyor. 22 Ocak Çarşamba günü ekranlara gelmemesi üzerine nedeni gündeme geldi. SÖYLEMEZSEM OLMAZ NEDEN YOK BUGÜN 22 OCAK? Beyaz TV ekranlarında yayınlanan program bugün milli yas ilan edilmesinden dolayı ekranlara gelmiyor. Kartalkaya'da yaşanan acı olay sonrasında eğlence programlarına ara verildi. Diziler ve programlar yeni bölümlerini yayınlamama kararı aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında milli yas ilan edildiğini duyurmuştu. BEYAZ TV YAYIN AKIŞI Program yerine bugün Açlık Oyunları ekrana geliyor. Güncel olmayan yayın akışında yer alan programlar şöyle: 07:30 - Ece Koçyiğit'le Yaşam Rotası (Yeni Bölüm) 08:45 - Söylemezsem Olmaz (Canlı) 11:00 - Nur Viral’le Hayatta Her Şey Var (Canlı) 13:00 - Esra Ezmeci İle Yeni Baştan (Canlı)15:00 - Nermin'in Enfes Mutfağı (Yeni Bölüm) 16:20 - Seksenler (Dizi Film) 18:30 - Beyaz Ana Haber (Canlı) 19:30 - 16 BLOK (Film) 21:30 - BENİMLE GİT (Film) 23:30 - 16 BLOK (Film) 01:30 - BENİMLE GİT (Film) 03:00 - Seksenler (Dizi Film) 04:00 - 16 BLOK (Film) 05:45 - BENİMLE GİT (Film) İlgili Haberler Bolu Kartalkaya’daki yangın faciası sonrası dizilerin yeni bölümü yayınlanmayacak Bahar dizisine yeni oyuncu! Timur'un ablası her şeyi değiştirecek