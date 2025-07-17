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Sözcü TV ne zaman açılacak? Cezası 10 gün sürecekti

Sözcü TV’nin ne zaman açılacağı merak ediliyordu. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından Sözcü TV’ye verilen 10 günlük yayın durdurma cezası, kanalın ekranlarını karartmasına neden oldu. Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilişkin yayınların halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği gerekçesiyle uygulanan ceza, RTÜK tarihinin en ağır yaptırımlarından biri olarak oldu. Ceza kapsamında kanal, 10 gün süreyle ekran karartma cezası aldı.

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Sözcü TV ne zaman açılacak? Cezası 10 gün sürecekti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 23:55
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 23:57

, tarafından verilen yayın durdurma cezası nedeniyle ekranlarını kararttı. Ceza, kanalın İBB Başkanı ile ilgili yaptığı yayınlarda halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği gerekçesiyle uygulandı.

SÖZCÜ TV NE ZAMAN AÇILACAK?

Sözcü TV’nin RTÜK tarafından verilen ekran karartma cezası, 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü saat 00.00 itibarıyla sona erecek. Sözcü TV, bu tarihten itibaren yayınlarına kaldığı yerden devam edecek. Ceza süreci, 9 Temmuz 2025’te başlayan 10 günlük yayın durdurma kararının tamamlanmasıyla bitecek. İzleyiciler, 19 Temmuz’dan itibaren Sözcü TV’nin normal yayın akışını takip edebilecekler.

Sözcü TV ne zaman açılacak? Cezası 10 gün sürecekti

SÖZCÜ TV NEDEN CEZA ALDI, NEDEN KAPANDI?

Sözcü TV’ye, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) 26 Mart 2025 tarihli toplantısında alınan kararla 10 günlük yayın durdurma cezası verildi. Ceza, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilişkin yayınlarda sarf edilen yorumların halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği gerekçesiyle uygulandı.

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, bu cezaların kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini belirterek, kararın RTÜK tarihindeki en ağır yaptırımlardan biri olduğunu ifade etti.

Sözcü TV ne zaman açılacak? Cezası 10 gün sürecekti

SÖZCÜ TV CEZASI NE ZAMAN BİTİYOR?

Sözcü TV’nin RTÜK tarafından verilen 10 günlük yayın durdurma cezası, 9 Temmuz 2025 tarihinde saat 00.00’da başladı ve 19 Temmuz 2025 tarihine kadar devam edecek. Ceza süresinin sona ermesiyle kanal, 19 Temmuz Cumartesi günü yayınlarına yeniden başlayacak.

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