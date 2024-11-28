Sözcü Tv'den ayrıldığı iddia edilen Ebru Baki'nin hangi kanala geçeceği gündem oldu

28 Kasım 2024 14:08 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 14:19

Sözcü TV ekranlarında yayınlanan Para Politika programının sunucusu olan Ebru Baki, bir süredir ekranlarda yer almıyor. Programda göremeyenler ayrılıp ayrılmadığını araştırmıştı. Baki'nin geçeceği kanala dair birkaç iddia ortaya atıldı.

Birçok kanal ve programda karşımıza çıkan Ebru Baki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile bir süre ayrı kalacağımızı paylaştı.

Ekonomi haberleri sunumu ile beğeni toplayan ismin sevenleri ekranlara geri döneceği tarihi bekliyor.

EBRU BAKİ SÖZCÜ TV'DEN AYRILDI MI, NEDEN YOK?

Başarılı sunucu geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine duyuruda bulundu. Bir süredir ekranlarda yer almaması üzerine sevenleri ekranlarda neden olmadığını sormuştu.

Baki, Instagram hesabından "Özel sebeplerle bir süre ayrı kalacağız... En kısa zamanda buluşmak dileğiyle" notu ile paylaşımda bulundu.

Seyirciler paylaşımın altına üzüldüklerini belirtirken geçeceği kanalı da sordu.

EBRU BAKİ HANGİ KANALA, NEREYE GEÇECEK?

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile Sözcü TV ekranlarında bir süre bulunamayacağını belirten Baki'den henüz kanal duyurusu gelmedi.

Son günlerde ise Baki'nin TV100 ile anlaştığı ve 3 Aralık'ta ekranlara döneceği iddia edildi. Şu an için kanallardan resmi bir açıklama gelmezken gözler Baki'den gelecek olan paylaşıma çevrildi.

EBRU BAKİ HANGİ KANALLARDA ÇALIŞTI?

Hürriyet Gazetesi'nde ekonomi servisi ile çalışma hayatına başlayan isim 7 sene süren kariyerinde muhabirlik yaptı.

CNN Türk ekranlarında ekonomi ile ilgili programlar sunan isim Habertürk TV'de Para Gündem programı ile karşımıza çıktı.

Baki, en son Sözcü TV ekranlarında karşımıza çıkarken bir süre ara vereceğini açıkladı.