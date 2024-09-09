Sözleşmeli Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi 1.Dönem başvuruları başladı
Sözleşmeli aile hekimlerine verilecek Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi 1.Dönem başvuruları 9 Eylül Pazartesi (bugün) itibarıyla başladı.
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayınlanan takvime göre; Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi 1.Dönem başvuruları, 9 Eylül Pazartesi-12 Eylül Perşembe günleri arasında Entegre Kurumsal İşlem Platformu üzerinden yapılacak.
SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ 1.DÖNEM BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre; sözleşmeli aile hekimlerine verilecek Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi 1.Dönem başvuruları 9 Eylül Pazartesi (bugün) itibarıyla başladı.
SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ BAŞVURU SÜRESİ
Sözleşmeli Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi 1.Dönem başvuruları, 9 Eylül Pazartesi-12 Eylül Perşembe günleri arasında gerçekleşecek.
SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Sözleşmeli Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi 1.Dönem başvuruları, belirlenen tarihler aralığında Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden Kura>Kura ve Talep Toplama Listesi ekranının sol üst tarafta bulunan başvur butonu ile gerekli bilgiler doldurularak yapılacak.
SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİM SÜRESİ NE KADAR?
SAHU müfredatı (amaç, öğrenim hedefleri, rotasyon dal ve süreleri, ölçme değerlendirme yöntemleri, tez süreci) 1219 sayılı Kanununa ekli çizelgede aile hekimliği uzmanlık eğitim süresinin 3 yıl olduğu belirtilmiştir.