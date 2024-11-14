Sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarının ne zaman açıklanacağı duyuruldu

14 Kasım 2024 13:36 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 13:45

14 Kasım itibarıyla başlayan sözleşmeli öğretmen tercih başvuruları 20 Kasım'a kadar sürecek. Saat16.00'da sona erecek olan tercih işlemlerinin ardından öğretmenlerin gözü sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.

Milyonlarca öğretmenin gündeminde yer alan sözleşmeli öğretmen atamalarında tercih süreci bugün başladı.

20 Kasım'da tercih işlemleri sonlanacak. Öğretmenler ise sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. E- devlet üzerinden yapılacak olan tercih sayısı ise 40 olarak belirlendi.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?

14 - 20 Kasım aralığında alınacak olan öğretmen atama tercihleri 20 Kasım günü 16.00'da sona erecek.

Adayların 40 tercih hakkı bulunurken 40'tan fazla kurum ile karşılaşan adaylar "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum." ya da "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneklerinden bir tanesini işaretlemelidir. Sonuçlar ise 23 Kasım tarihinde ilan edilecek.

Adaylar, 7315 sayılı Kanuna göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından göreve başlayacak.

ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH KILAVUZU 2024

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI

Milyonlarca öğretmenin gündeminde yer alan atama tercihleri bugün itibarıyla e- Devlet üzerinden alınıyor. Öğretmenler, e-Devlet sistemine giriş yapmasının ardından giriş ekranı ile işlemlerini tamamlayacak.

e- Devlet Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Tercihi ekranı için tıklayınız.