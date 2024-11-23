Sözleşmeli öğretmen atama takvimine göre göreve ne zaman başlanacağı belli oldu

23 Kasım 2024 14:25 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 14:32

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yaptığı duyuruya göre 20 bin öğretmen ataması gerçekleşecek. Türkiye'nin gözü sözleşmeli öğretmen atama tercih sonuçlarında olurken göreve başlanacak olan tarih de gündeme geldi.

Sözleşmeli öğretmen atama tercih sonuçları 23 Kasım Cumartesi günü açıklanacak. Milyonlarca öğretmenin heyecanla beklediği sonuçların duyurulmasına kısa süre kala göreve ne zaman başlanacağı da merak edildi.

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan​ Pullman İstanbul Hotel'deki 24 Kasım​ Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı'na katılacak ve sonuçlar duyurulacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMALARI GÖREVE NE ZAMAN BAŞLANACAK 2024?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yaptığı açıklamaya göre öğretmen atama sonuçları bugün açıklanacak. Takvime göre 23 Kasım'da sonuçlar erişime açılırken atanan öğretmenlerin göreve başlama tarihi de belirtildi.

Tekin, "Atama tercihleri, 14 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım 2024 saat 16.00'ya kadar sürecektir. Sonuçlar, 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak, atama kararnameleri, yasal sürecin tamamlanması ve öğretmenlerimizin görevlerine başlatılması için illere gönderilecektir. Sonuçların değerli öğretmen adaylarımıza, ailelerine ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." sözlerini söylemişti.

Buna göre atama sonuçları ve 7315 sayılı Kanuna göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından öğretmenler göreve başlayacak.

ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

20 bin öğretmen atamasında tercih süreci 20 Kasım'da sona ermişti. Gözler tercih sonuçlarında olurken henüz duyurulmadı.

Bugün Pullman İstanbul Hotel'deki 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı'nın ardından atama sonuçlarının da duyurulması bekleniyor.

Program 18.00'de başlayacak. Böylece bu akşam tercih sonuçlarının açıklanması tahmin ediliyor.