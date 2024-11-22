Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman açıklanacak? Tarih duyuruldu

22 Kasım 2024 16:25 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 16:32

Milyonlarca öğretmenin gündeminde yer alan sözleşmeli öğretmen atama tercihlerinin açıklanacağı tarih duyuruldu. 20 bin öğretmen atamasında tercih dönemi sona ererken gözler sonuçların açıklanmasında. Yusuf Tekin, sonuç tarihini 23 Kasım olarak duyurmuştu.

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20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri 14-20 Kasım aralığında alınmıştı. Sürecin sona ermesinin ardından öğretmenlerin gündeminde tercih atamalarının ne zaman açıklanacağı yer aldı.

Tercih işlemlerinin bitmesinin ardından gözler sonuç ekranına çevrildi.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20 bin öğretmen atamasında süreç sona eriyor. Tercihlerin alınmasının ardından 23 Kasım günü sonuçlar açıklanacak. Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarının duyurulmasının ardından Atama kararnameleri il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecek.

7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu, 3 Haziran 2022 tarihli ve 31855 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri gereğince güvenlik soruşturmasının ardından öğretmenler görevlerine başlayacak.

Arşiv taramasının tamamlanmasıyla beraber atanmaya hak kazanan öğretmenler görevlerine başlayabilecek.

ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

14 Kasım ile 20 Kasım aralığında alınan atama tercihlerinde süreç sona erdi. Binlerce öğretmen sonuçların duyurulmasını beklerken bugün herhangi bir duyuru gelmedi.

Sonuçların 23 Kasım'da erişime açılması bekleniyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ