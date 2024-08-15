Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor

15 Ağustos 2024 16:46 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 16:46

60 ve üzerinde puan alan adayların başarılı sayılacağı sözlü mülakat sürecinin sona ermesiyle öğretmen adayları atama durumlarını ve mülakat sonuçlarını merak ediyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için 1 Temmuz 2024 tarihinde başlayan mülakat sonuç takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından henüz açıklanmadı ancak sonuç sorgulama ekranının Ağustos ayının ortalarına doğru erişime açılması bekleniyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

20 bin sözleşmeli öğretmen istihdamı için yapılan mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından sözlü sınav sonuçları E-Devlet üzerinden öğrenilecek.

TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından sözlü mülakatlarda 60 puan ve üzeri değerlendirmeye alınan adayların atama başvuruları başlayacak.