Sözleşmeli öğretmen tercihleri başladı! Kaç tercih yapılacak?

14 Kasım 2024 11:40 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 11:48

MEB 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atamaları binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyordu. 14 Kasım itibarıyla tercih yapabilecek olan adaylar başvuru işlemlerinde süreci yakından takip ediyor.

Milyonlarca öğretmenin gündeminde sözleşmeli öğretmenlik yer aldı. MEB tarafından yayımlanan kılavuzla beraber süreç başladı.

Öğretmenler e- Devlet üzerinden tercih işlemlerini tamamlayacak ve sonuçların açıklanmasını bekleyecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Sözlü sınavdan en az 60 puan alan kişiler 40 eğitim kurumunu tercih edebilecek.

40'tan fazla kurum açılan adaylar ise "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum." ya da "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneklerinden bir tanesini seçmelidir.

TERCİH İŞLEMLERİ İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Adaylar tercih işlemlerini e- Devlet üzerinden yapacak. Herhangi bir ilçe veya il milli eğitim müdürlüğüne başvuru gerekmiyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre işlemleri 14 Kasım ile 20 Kasım aralığında gerçekleşecek.

20 Kasım 2024 saat 16.00'da sona erecek.

Atama sonuçları ise 23 Kasım'da duyurulacak. 7315 sayılı Kanuna göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlandığı tarihten itibaren ise göreve başlanacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ BAŞLADI MI, NE ZAMAN SON?

Tercih işlemleri 14 Kasım itibarıyla başladı. Adaylar 20 Kasım günü 16.00'ya kadar işlemlerini gerçekleştirecek.

Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tarihleri duyurmuştu. Tekin, "20 ilimizde 245 komisyonumuz tarafından gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları saat 22:00’de açıklanacak!

Atama tercihleri, 14 Kasım’da başlayacak ve 20 Kasım 2024 saat 16.00’ya kadar sürecektir. Sonuçlar 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak; atama kararnameleri, yasal sürecin tamamlanması ve öğretmenlerimizin görevlerine başlatılması için illere gönderilecektir. Sonuçların değerli öğretmen adaylarımıza, ailelerine ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.