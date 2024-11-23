Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları saat kaçta açıklanacak? Gözler Öğretmen Atama Programı'na çevrildi

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

23 Kasım 2024 12:27 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 12:42

20 bin öğretmenin atamasının gerçekleşeceği bu heyecanlı günde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pullman İstanbul Hotel'deki 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı'na katılacak. Sözleşmeli öğretmen atama tercihlerinin açıklanma saati de belli oldu.

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14-20 Kası tarihlerinde tercih işlemleri alınan sözleşmeli öğretmen atamalarında sona yaklaşılıyor. Bugün açıklanması beklenen tercih sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı merak ediliyor. Milyonlarca öğretmen adayı Öğretmen Atama Programı sonrası tercih sonuçlarının duyurulmasını bekliyor. SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? 20 Kasım tarihinde atama terci sonuçları sona ermişti. Binlerce öğretmen atama beklerken bugün 20 bin sözleşmeli öğretmenlik ataması gerçekleşecek. Türkiye'de gözler atama sonuçlarının saatine çevrilmişti. Milli Eğitim Bakanı​ Yusuf Tekin​ sonuçların 23 Kasım'da erişime açılacağını duyurmuştu. Sözleşmeli öğretmen atama tercih sonuçları bugün açıklanacak. Pullman İstanbul Hotel'deki 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı 18.00'de başlarken program esnasında sonuçların da duyurulması bekleniyor. SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NEREDEN, NASIL BAKILIR? Bugün açıklanacak olan atama sonuçları e- Devlet üzerinden öğrenilecek. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve e- Devlet şifresi ile sisteme giriş yaptıktan sonra atama tercih sonuçlarına bakabilecek. Adaylara telefon numarası üzerinden de bilgilendirme yapılacağı belirtildi. İlgili Haberler Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman açıklanacak? Tarih duyuruldu