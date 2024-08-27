Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları e- Devlet üzerinden erişime açılacak

27 Ağustos 2024 10:02 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 10:11

Milyonlarca öğretmenin heyecanla beklediği 20 bin sözleşmeli öğretmen sözlü mülakat sonuçlarında gelişme yaşanmazken MEB tarafından detaylar duyurulmuştu.

Yüzde 50 KPSS, %50 mülakat etki ederken 1 Temmuz'da sözlü sınav yapılmıştı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 27 AĞUSTOS?

Bugün açıklanmayan 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz paylaşılmadı.

MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı yaparken sözlü sınav uygulandı.

Bakan Yusuf Tekin ise şu sözleri söylemişti:

"Bir yönetmelik değişikliği yaptık. Yönetmelikte yüzde 100 mülakat notuyla yapılan atamayı yüzde 50'ye indirdik. Düzenleme ile ilgili olarak bazı siyasetçiler ve sendikalar yargıya taşıdılar.

Eğer bu davalar olmasaydı geçtiğimiz hafta itibarıyla geçtiğimiz hafta itibarıyla mülakatlarımızı açıklayıp atama takvimini ilan etmiş olacaktık. Mahkeme kararı çıkarsa o zaman ne yapacağız?

Ben 9 Eylül tarihine yetiştirmek için süreci yürüttüm. Yüzde 100 olan mülakatı yüzde 50'yi düşürdük. İptal edilirse yine yüzde yüz olacak."

20 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınava giren adaylar mülakat sonuçları e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile öğrenilebilecekken adaylar sonuç açıklanma tarihini bekliyor.