Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama e- Devlet'te hata veriyor

19 Eylül 2024 16:31 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 17:01

20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları heyecanla bekleniyordu. 20-31 Mayıs tarihlerinde başvuruların alınması ve 1 Temmuz'da mülakatların başlamasıyla beraber adaylar e- Devlet üzerinden sorgulama ekranını sıklıkla ziyaret ediyor.

Bakan Yusuf Tekin 20 bin öğretmen ataması için şartı açıkladı! 'Danıştay kararı verilince...'

Bakan Yusuf Tekin 20 bin öğretmen ataması için şartı açıkladı! 'Danıştay kararı verilince...'

Kısa süre içerisinde açıklanması beklenen MEB​ sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının erişime açılacağı tarih bekleniyor.

1 Temmuz​'da başlayan mülakat sürecinin ardından öğretmenler e- Devlet sorgulama ekranı üzerinden sonuçlara erişmek istiyor.

MEB 20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI​ AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının açıklandığına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

e- Devlet üzerinden sonuçları sorgulamak isteyenler sorgulama ekranında teknik bir arıza olduğuna dair hata ile karşılaştı.

SÖZLEŞMELİ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?

Mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Adaylar sürecin sona ermesinin ardından gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek olan duyuruya çevirdi.

Sonuçların kısa bir süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu’nun atama yönetmeliği için açtığı davadan karar bekleniyordu. Davanın Danıştay tarafından reddedilmesinin üzerine mülakat sonuçlarının da kısa sürede açıklanacağı tahmin ediliyordu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuyla ilişkin şu sözleri söylemişti: "Başından beri söyledim. Torpil, adam kayırma olmayacak. Mülakat süresince tüm tedbirlerimizi aldık. Yüzde 100 mülakatı yüzde 50'ye düşürdük. Danıştay'a iptal davası açıldı. Eğer iptal edilirse yüzde 100 mülakat ile atama yapılacak"