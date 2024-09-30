Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının açıklanması için Danıştay kararı bekleniyor

30 Eylül 2024 11:42 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 11:55

MEB tarafından 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için 1 Temmuz 2024 tarihinde başlayan sözlü sınavlar tamamlandı. Sınavların tamamlanmasının ardından sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacağı gündem oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı​ (MEB) tarafından 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak.

20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılan başvuruların ardından adaylar 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren sözlü sınava katıldı.

Sınavların sona ermesinin ardından vatandaşlar tarafından sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman ilan edileceği merak edilmeye başlandı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin​ tarafından yapılan açıklamalara göre mülakat sonuçlarının belli olması için Danıştay​ kararı bekleniyor.

Danıştay kararının belli olmasının ardından sonuçlar e-Devlet​ üzerinden açıklanacak.

Adaylar kullanıcı adı ve şifreleriyle e-Devlet hesaplarına girerek sonuçlarını öğrenebilecek.

Konuyla ilgili Bakan Tekin yaptığı açıklamada "Danıştay'dan karar çıktığı an atamalar yapılacak" ifadeleri kullandı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Geçtiğimiz günlerde öğretmen atama sonuçları Danıştay kararının belli olmamasına rağmen kısa süreli olarak açıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Yusuf Tekin konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Öğretmen atamalarını bilgi işlem daire başkanlığından bir kişi yanlışlıkla açmış, hakkında soruşturma başlatıldı. Öğretmen adaylarımızın KPPS puanları ve mülakat puanları belli.

Danıştay kararı bekleniyor. Biz yüzde 50 yüzde 50 olsun istiyoruz. Eğitimi okullarımızı çok önemsiyorum. Öğretmenlik mesleğinde mülakatı yapılması gereken uygulama olarak görüyorum.

Öğretmenlikte mülakat olmasın diyenler var olsun diyenler var. Biz hukuka uygun şekilde mülakatları yapacağız. Adaleti tesis edecek her uygulamaya açığım. Özel okullar bile 8-10 mülakatla öğretmen alıyorlar."