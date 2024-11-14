Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvurusu nasıl yapılır? Başvuru sürecine dair detaylar

14 Kasım 2024 08:58 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 09:01

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercihler bugün başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmen atamalarında takvim belli oldu.

2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu yayımlanmasıyla başvuru sürecine dair araştırmalar başladı. Kontenjan dağılımında Şanlıurfa başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu illeri ile İstanbul'a ağırlık verilmesi bekleniyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TERCİHLERİ NE ZAMAN?

İllere göre kontenjan dağılımının açıklanmasıyla birlikte 20 bin öğretmen atamaları tercih maratonu bugün başlıyor. Sözleşmeli öğretmenlerin atama tercihleri 14 Kasım Perşembe günü başlayarak 20 Kasım Çarşamba gününe kadar devam edecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TERCİHLERİNDE BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Öğretmenler atama tercihlerini belirlenen tarihler aralığında e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek.

ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre atama sonuçları 23 Kasım Cumartesi günü açıklanacak.

ÖĞRETMENLER GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

7315 sayılı Kanuna göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlandığı tarihten itibaren ataması yapılan öğretmenler görevine başlayacak.