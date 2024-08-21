Sözleşmeli Sağlık Personelinin Eş Durumu Yer Değişikliği kurası tamamlandı
Sağlık Bakanlığı internet sitesinde, 2024 Yılı 2. Dönem Sağlık Bakanlığı 663-45/A Sözleşmeli Sağlık Personelinin Eş Durumu Nedeniyle Yer Değişikliği Kurasının tamamlandığı duyuruldu.
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Sözleşmeli Sağlık Personelinin Eş Durumu Nedeniyle Yer Değişikliği nedeniyle 26 Temmuz 2024-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleşen eş durumu tayin başvurusunun sonuçları Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden ilan edildi.
SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİNİN EŞ DURUMU YER DEĞİŞİKLİĞİ KURASI BİTTİ Mİ?
2024 Yılı 2. Dönem Sağlık Bakanlığı 663-45/A Sözleşmeli Sağlık Personelinin Eş Durumu Nedeniyle Yer Değişikliği Kurası 21 Ağustos Çarşamba günü itibarıyla tamamlandı. Başvuruda bulunan personeller sonuçlarına Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden erişebilecek.
İtirazda bulunmak isteyen personeller, 21 Ağustos Çarşamba ile 22 Ağustos Perşembe günleri arasında saat 18.00’e kadar Entegre Kurumsal İşlem Platformu’ndan itiraz işlemlerini gerçekleştirmesi gerekir.
SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİNİN EŞ DURUMU YER DEĞİŞİKLİĞİ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Sağlık Bakanlığı internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre;2024 Yılı 2. Dönem Sağlık Bakanlığı 663-45/A Sözleşmeli Sağlık Personelinin Eş Durumu Nedeniyle Yer Değişikliği Kurası sonuçları Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden sorgulanacak.
1 YIL DOLMADAN EŞ DURUMU TAYİNİ OLUR MU?
1 yılını doldurmayan kamu personeli, atama istediği tarihten itibaren resmi nikahlarının olmasıyla tayin talebinde bulunabilir.
EŞ DURUMU TAYİNİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?
Eş durumu tayin başvurusunda bulunacak kişiler; genellikle kamu sektöründe çalışan, askeri personel, eğitimci, sağlık çalışanı ve yargı mensuplarından oluşur.