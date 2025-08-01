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 | Erdem Avsar

Sözleşmeli Zabıt Katibi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Adalet Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek olan bin 500 Zabıt Katibi alımına başvuracak adaylar süreci ve detayları merak ediliyor.

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Sözleşmeli Zabıt Katibi alımı başvurusu nasıl yapılır?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 18:13
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 18:13

bünyesinde yapılacak Zabıt Katibi alım şartları ve detayları belli oldu.

'den en az 70 puan alan vaandaşların müracaat edebileceği Zabıt Katibi alımı, iki kadroda yapılacak.

Öncelikli mezuniyet ve genel mezuniyet kontenjanı kategorisinde iki farklı şekilde yapılacak olan müracaatlar, illerdeki adliyelerin kontenjan durumuna göre değişkenlik gösterecek.

Zabıt Katibi alımları, 1 ile 15 Ağustos 2025 tarihleri arasında başvuruya açık olacak.

Son gün 23:59’a kadar https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurular yapılabilecek.

Sözleşmeli Zabıt Katibi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Ayrıca şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

Genel mezuniyet kontenjanına başvuracak adayların en az lise veya dengi okul mezunu olmaları gerekiyor.

Öncelikli mezuniyet kontenjanına başvuracaklar ise Hukuk Fakültesi, adalet ön lisans veya lise veya meslek liselerinin adalet alanı, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alan mezunu olmak zorunda.

Başvuruların ardından uygulamalı sınava girmeye haz kazanan adaylar 13 Eylül 2025 Cumartesi günü üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulamalı sınava girecek.

ETİKETLER
#başvuru
#kpss
#adalet bakanlığı
#işe alım
#Zabıt Katibi
#Alım Koşulları
#Aktüel
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