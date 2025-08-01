Sözleşmeli Zabıt Katibi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Adalet Bakanlığı bünyesinde yapılacak Zabıt Katibi alım başvuru şartları ve detayları belli oldu.

KPSS'den en az 70 puan alan vaandaşların müracaat edebileceği Zabıt Katibi alımı, iki kadroda yapılacak.

Öncelikli mezuniyet ve genel mezuniyet kontenjanı kategorisinde iki farklı şekilde yapılacak olan müracaatlar, illerdeki adliyelerin kontenjan durumuna göre değişkenlik gösterecek.

Zabıt Katibi alımları, 1 ile 15 Ağustos 2025 tarihleri arasında başvuruya açık olacak.

Son gün 23:59’a kadar https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurular yapılabilecek.

Ayrıca şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

Genel mezuniyet kontenjanına başvuracak adayların en az lise veya dengi okul mezunu olmaları gerekiyor.

Öncelikli mezuniyet kontenjanına başvuracaklar ise Hukuk Fakültesi, adalet ön lisans veya lise veya meslek liselerinin adalet alanı, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alan mezunu olmak zorunda.

Başvuruların ardından uygulamalı sınava girmeye haz kazanan adaylar 13 Eylül 2025 Cumartesi günü üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulamalı sınava girecek.