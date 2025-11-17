Sözlü sınav puanı kaç olan öğretmen tercih başvurusu yapabilir?

MEB 15 bin öğretmen için tercih başvuruları 21 Kasım saat 16.00'da bitecek.

Adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu dijital ortamda tercih edebilecek.

MEB, bu atamanın tamamlanmasıyla son kez KPSS ile sözlü sınav üzerinden öğretmen alımları yapmış olacak.

Bu atamanın ardından sözleşmeli öğretmen istihdamı Milli Eğitim Akademisi üzerinden gerçekleştirilecek.

SÖZLÜ SINAVDA KAÇ PUAN ALAN TERCİH BAŞVURUSU YAPABİLECEK?

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih yapabilecek.

Atamalar, 24 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının bitmesinin ardından 19 Ocak 2026'da görevlerine başlayacak.