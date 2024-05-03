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03 May 2024 23:42 - Güncelleme : 03 May 2024 23:44

SP, Türkiye’nin kredi notunu B’den B+’ya yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin kredi notunu B'den B+'ya yükselttiğini açıkladı. Geçen Aralık ayında kredi notunu teyit eden S&P, şimdi not görünümünü durağandan pozitife revize etti. İşte detaylar...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
SP, Türkiye’nin kredi notunu B’den B+’ya yükseltti

Türkiye ekonomisinin değerlendirilmesinde kritik bir rol oynayan kredi notu, S&P'nin son kararıyla B+'ya yükseldi.

Bu yükseltme, Türkiye'nin ekonomik gücü ve istikrarı hakkında uluslararası finans çevrelerinde artan bir güvenin yansıması olarak değerlendiriliyor.

SP, Türkiye’nin kredi notunu B’den B+’ya yükseltti - 1. Resim

Geçtiğimiz aylarda diğer önemli derecelendirme kuruluşları olan Moody’s ve Fitch Ratings'in de Türkiye'nin kredi notu ve görünümünde iyileşme yönünde adımlar attığı gözlemlenmişti. 

Türkiye'nin kredi notundaki bu olumlu değişim, uluslararası yatırımcıların ve finansal kurumların Türkiye'ye olan güvenini artırabilir.

Kaynak: TGRT Haber
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