SP, Türkiye’nin kredi notunu B’den B+’ya yükseltti

03 May 2024 23:42 - Güncelleme : 03 May 2024 23:44

Türkiye ekonomisinin değerlendirilmesinde kritik bir rol oynayan kredi notu, S&P'nin son kararıyla B+'ya yükseldi.

Bu yükseltme, Türkiye'nin ekonomik gücü ve istikrarı hakkında uluslararası finans çevrelerinde artan bir güvenin yansıması olarak değerlendiriliyor.

Geçtiğimiz aylarda diğer önemli derecelendirme kuruluşları olan Moody’s ve Fitch Ratings'in de Türkiye'nin kredi notu ve görünümünde iyileşme yönünde adımlar attığı gözlemlenmişti.

Türkiye'nin kredi notundaki bu olumlu değişim, uluslararası yatırımcıların ve finansal kurumların Türkiye'ye olan güvenini artırabilir.