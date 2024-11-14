SPK bülteni 6 hafta sonra yayınlandı! Halka arz çıkmadı
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
14 Kasım 2024 22:46 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 23:06
Yeni üye atanmasının ardından SPK’da 6 haftadır yayınlanmayan bülten açıklandı. Bültende halka arz kararı çıkmadı.
6 haftadır yayınlanmayan Sermaye Piyasası Kurulu Haftalık Bülten nihayet yayınlandı.
SPK BÜLTENİNDE NE AÇIKLANDI?
Sermaye piyasası işlemleri yeniden işlevsel hale gelmeye başladı.
Kurul bülteninden çeşitli izin ve tahvil ihraç kararları çıkarken, halka arz ve ceza çıkmadı.
60 SİTEYE ERİŞİM ENGELİ
Bültende, SPK tarafından yürütülen incelemeler sonucunda 60 internet sitesine izinsiz foreks işlemi gerçekleştiren erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin başlatıldığı bildirildi.
Sıkça Sorulan Sorular
Evet 6 hafta sonra yayınlandı
Kaynak: TGRT Haber