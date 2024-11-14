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SPK bülteni 6 hafta sonra yayınlandı! Halka arz çıkmadı

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
14 Kasım 2024 22:46 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 23:06
SPK bülteni 6 hafta sonra yayınlandı! Halka arz çıkmadı

Yeni üye atanmasının ardından SPK’da 6 haftadır yayınlanmayan bülten açıklandı. Bültende halka arz kararı çıkmadı.

6 haftadır yayınlanmayan Sermaye Piyasası Kurulu​ Haftalık Bülten nihayet yayınlandı.

SPK​ BÜLTENİNDE NE AÇIKLANDI?

Sermaye piyasası işlemleri yeniden işlevsel hale gelmeye başladı.

SPK bülteni 6 hafta sonra yayınlandı! Halka arz çıkmadı - 1. Resim

Kurul bülteninden çeşitli izin​ ve tahvil​ ihraç kararları çıkarken, halka arz ve ceza çıkmadı.

SPK bülteni 6 hafta sonra yayınlandı! Halka arz çıkmadı - 2. Resim

60 SİTEYE ERİŞİM ENGELİ

Bültende, SPK tarafından yürütülen incelemeler sonucunda 60 internet sitesine izinsiz foreks işlemi gerçekleştiren erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Sıkça Sorulan Sorular
Evet 6 hafta sonra yayınlandı

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Kaynak: TGRT Haber
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