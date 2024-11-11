SPK ikinci başkanlığına Mahmut Sütcü atandı! Kim olduğu merak edildi

11 Kasım 2024 07:57 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 07:59

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) İkinci Başkanlığına Mahmut Sütcü atandı. Bu gelişmenin ardından Mahmut Sütcü’nün hayatı ve kariyeri merak edildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atama kararlarına göre, SPK İkinci Başkanlığına Mahmut Sütcü, üyeliklerine ise Mutlu Akın ve Elif Gülşah Gürlek atandı.

MAHMUT SÜTCÜ KİMDİR?

1968 yılında Samsun’un Bafra ilçesinde dünyaya gelen Mahmut Sütcü, üniversite hayatına 1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde başladı.

1990 yılında Maliye bölümünden mezun olan Mahmut Sütcü, mezun olduktan bir yıl sonra Hesap Uzmanı Yardımcılığı’na ve daha sonra yeterlilik sınavında da başarı göstererek 1994 yılında Hesap Uzmanlığına atandı.

2003 yılında Baş Hesap Uzmanı olan Sütcü, 2002 yılında 1 yıl süreyle Maliye Bakanlığı tarafından görevlendirilerek İngiltere’de bulundu.

2004-2005 yılları arasında ise İstanbul Dış Ticaret Vergi Dairesi Başkanlığında bu görevi ile birlikte Marmara Kurumlar Vergi Dairesi ve Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Başkanlıkları içerisinde da vekaleten görev yaptı.

Bir dönem Ankara Vergi Dairesi Başkanı olarak da görev yapmış olan Mahmut Sütcü, daha sonra da Gelir İdaresi Başkanlığı'nda Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

MAHMUT SÜTCÜ EVLİ Mİ?

Mahmut Sütcü evli ve iki çocuk babasıdır.