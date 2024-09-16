Spor yazarı Ahmet Çakır 72 yaşında hayatını kaybetti! Beyin tümörü nedeniyle ameliyat olmuştu

16 Eylül 2024 14:23 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 14:26

Ünlü gazeteci ve spor yazarı Ahmet Çakır hayatını kaybetti. Geçtiğimiz yıllarda beyin tümörü nedeniyle ameliyat olan köşe yazarı Ahmet Çakır kimdir, neden öldü gibi soruların cevapları araştırılmaya başlandı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) tarafından bir süredir tedavi gören ünlü gazeteci​ ve spor yazarı Ahmet Çakır'ın hayatını kaybettiği açıklandı.

TSYD Başkanı Oğuz Tongsir kısa bir süre önce ünlü gazeteciyi evinde ziyaret ederek yaptığı paylaşımda "Ahmet Çakır bir dönem önceki TSYD seçiminde rakibimdi. Hep centilmendi, rakip olduk ama düşman olmadık. Rahatsız olan Ahmet kardeşimi evinde ziyaret ettim. Şifalar diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü gazetecinin hayatını kaybetmesinin ardından Ahmet Çakır kimdir, neden öldü, gibi soruların cevapları araştırılmaya başlandı.

AHMET ÇAKIR KİMDİR?

Ahmet Çakır, 1952 yılında Kastamonu​'da dünyaya geldi.

1960 yılında ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınan ünlü gazeteci Sultanahmet Ticaret Lisesi'nde okudu.

Buradaki eğitim öğretimini yarıda bırakarak askere giden Ahmet Çakır, 1978 yılında Beyoğlu Akşam Lisesi'nden mezun oldu.

1982 yılında ise İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Basın Yayın Yüksekokulu'nu tamamladıktan sonra Günaydın, Hürgün, Hürriyet, Yeni Yüzyıl, Yeni Binyıl, Sabah-Fotomaç ve Radikal gazetelerinde çalıştı.

AHMET ÇAKIR ÖLDÜ MÜ, NEDEN?

TSYD tarafından 15 Eylül 2024 tarihinde yapılan açıklamaya göre uzun süredir beyin tümörü nedeniyle tedavi gören Ahmet Çakır hayatını kaybetti.

Ahmet Çakır 2022 yılında beyin tümörüne yakalanmış ve ameliyat olmuştu.

TSYD tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Mesleğin örnek insanlarından spor yazarı, üyemiz Ahmet Çakır'ı kaybettik. Merhumun cenazesiyle ilgili bilgi kısa sürede verilecektir. Allah rahmet eylesin."