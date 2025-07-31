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 | Hüseyin Bahcivan

Sporting Ligbzon Benfica maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu maç kadrosunda var mı?

Sporting Lizbon - Benfica maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri karşılaşmaya saatler kala belli oldu. Portekiz Süper Kupası kapsamında oynanacak olan Taraftarlar tarafından Sporting Lizbon - Benfica maçı canlı nerede izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Kritik kupa mücadelesinde milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu'nun ilk 11'de başlaması bekleniyor.

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Sporting Ligbzon Benfica maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu maç kadrosunda var mı?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 18:07
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 18:07

Portekiz'de sezonun ilk resmi maçı Portekiz Süper Kupası ile başlıyor. ile milli futbolcumuz 'nun oynadığı bugün karşı karşıya gelecek.

Tek maç üzerinden oynanacak olan karşılaşmada kazanan takım Portekiz Süper Kupası'nı müzesine götürecek.

Taraftarlar tarafından Sporting Lizbon - Benfica maçı hangi kanalda, nereden canlı izleneceği merak ediliyor. Karşılaşmanın maç kadrosu ve Kerem Aktürkoğlu'nun oynayıp oynamayacağı belli oldu.

Sporting Ligbzon Benfica maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu maç kadrosunda var mı?

SPORTİNG LİZBON - BENFİCA MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Estadio Do Algarve'de oynanacak olan Sporting Lizbon - Benfica maçının Türkiye'de herhangi bir canlı yayıncısı bulunmuyor. Taraftarlar karşılaşmayı takımların resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edebilecekler.

Sporting Ligbzon Benfica maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu maç kadrosunda var mı?

KEREM AKTÜRKOĞLU SPORTİNG LİZBON - BENFİCA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu'nun kritik karşılaşmada ilk 11'de başlaması bekleniyor. Hazırlık maçlarında gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu, Bruma'nın sakatlığının ardından takımın vazgeçilmez oyuncularından biri haline geldi.

Sporting Ligbzon Benfica maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu maç kadrosunda var mı?

SPORTİNG LİZBON - BENFİCA MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

Karşılaşma öncesinde iki takımda da sakat olan oyuncular bulunuyor. Sporting Lizbon'da orta saha oyuncuları Daniel Bragança ve Joao Simoes mücadelede yer almayacak. Benfica tarafında ise Alexander Bah, Manu Silva ve Bruma sakatlığı nedeniyle forma giymeyecek.

Portekiz Süper Kupa mücadelesinin muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Sporting Lizbon: Rui Silva; Debast, Diomande, Goncalo Inacio; Catamo, Hjulmand, Morita, Araujo; Quenda, Trincao, Pedro Goncalves

Benfica: Trubin; Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl; Florentino Luis, Rios, Barrenechea; Schjelderup, Pavlidis, Akturkoglu

ETİKETLER
#Futbol
#kerem aktürkoğlu
#sporting lizbon
#canlı yayın
#benfica
#Portekiz Süper Kupası
#Portekiz Süper Kupası
#Aktüel
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