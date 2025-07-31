Sporting Ligbzon Benfica maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu maç kadrosunda var mı?

Portekiz'de sezonun ilk resmi maçı Portekiz Süper Kupası ile başlıyor. Sporting Lizbon ile milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu'nun oynadığı Benfica bugün karşı karşıya gelecek.
Tek maç üzerinden oynanacak olan karşılaşmada kazanan takım Portekiz Süper Kupası'nı müzesine götürecek.
Taraftarlar tarafından Sporting Lizbon - Benfica maçı hangi kanalda, nereden canlı izleneceği merak ediliyor. Karşılaşmanın maç kadrosu ve Kerem Aktürkoğlu'nun oynayıp oynamayacağı belli oldu.
Estadio Do Algarve'de oynanacak olan Sporting Lizbon - Benfica maçının Türkiye'de herhangi bir canlı yayıncısı bulunmuyor. Taraftarlar karşılaşmayı takımların resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edebilecekler.
Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu'nun kritik karşılaşmada ilk 11'de başlaması bekleniyor. Hazırlık maçlarında gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu, Bruma'nın sakatlığının ardından takımın vazgeçilmez oyuncularından biri haline geldi.
Karşılaşma öncesinde iki takımda da sakat olan oyuncular bulunuyor. Sporting Lizbon'da orta saha oyuncuları Daniel Bragança ve Joao Simoes mücadelede yer almayacak. Benfica tarafında ise Alexander Bah, Manu Silva ve Bruma sakatlığı nedeniyle forma giymeyecek.
Portekiz Süper Kupa mücadelesinin muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:
Sporting Lizbon: Rui Silva; Debast, Diomande, Goncalo Inacio; Catamo, Hjulmand, Morita, Araujo; Quenda, Trincao, Pedro Goncalves
Benfica: Trubin; Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl; Florentino Luis, Rios, Barrenechea; Schjelderup, Pavlidis, Akturkoglu