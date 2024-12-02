Spotfiy Wrapped ne zaman 2024? Özetin bugün açıklanması bekleniyor

02 Aralık 2024 08:46 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 08:55

Tüm dünyanın sıklıkla kullandığı Spotify uygulamasını kullananların gündeminde ise yıl özeti yer aldı. Her sene sonunda yıl içinde en çok dinlenen şarkılar, sanatçılar ve gruplar duyuruluyor. Yayınlanmasına kısa süre kaldı.

Müzik dinleme uygulaması olan Spotfiy'da özeti milyonlarca kullanıcı​ tarafından bekleniyor. 2024​ yılında en çok dinlediğimiz şarkıların yer aldığı yıl özetinin aralık ayında açıklanması bekleniyordu.

SPOTİFY WRAPPED NE ZAMAN 2024?

Spotify Wrapped ile 2024 yılında hangi şarkıları ve sanatçıları dinlediğimizi öğrenebiliyoruz. Yayınlanan özeti sosyal medya hesaplarımızda da paylaşabilmemiz özet listesine ilgiyi artırıyor.

Spotfiy özeti 2024 henüz paylaşılmadı. Özet genellikle aralık ayında kullanıcılara sunulurken bekleyiş devam ediyor. Spotify Wrapped 2024'ün bugün uygulamada yer alması bekleniyor.

Uygulamada şu an için "Dinleme deneyimindeki önemli anlar ve daha fazlası. Sevdiğin içerikleri çalmaya devam et, Özetin hazır olduğunda sana haber verelim." ifadesi yer alıyor.

SPOTİFY ÖZETİ AÇIKLANDI MI?

Bu yıl içerisinde dinlediğimiz şarkıların yer aldığı 2024 özeti henüz paylaşılmadı. Aralık ayında kullanıcılara sunulması beklenen Spotify özetinin bugün açıklanması bekleniyor.

WRAPPED NEDİR?

Tüm dünyanın kullandığı Spotify uygulaması çeşitli abonelik planları ile deneyim sunuyor. Premium üyeliği ile çevrimdışı müzik dinleme imkanı da sunan uygulamada her yıl tüm sene içerisinde ne çok hangi şarkıların kaç kez dinlediğini öğrenebiliyoruz.

2016 senesinden beri kullanıcılar yıllık şarkı özeti sunuluyor.