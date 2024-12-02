Spotfiy Wrapped nereden, nasıl bakılır? 2024 özetinin bugün kullanıcılara sunulması bekleniyor

02 Aralık 2024 08:57 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 09:11

Her sene kullanıcılara sunulan yıllık özet için bekleyiş devam ediyor. Spotify dünyanın her yerinde kullanılmaya devam ederken özetin yayınlanacağı tarih bekleniyor. Kullanıcılar ise Spotift Wrapped'in bakılacağı alanı araştırmaya başladı.

Her gün milyonlarca kullanıcının giriş yaptığı uygulamada 2016 senesinden beri sunulan özet özelliğinin aralık ayında kullanıma açılması bekleniyor.

Kullanıcılar bu sene en çok dinlediği şarkıları öğrenmek isterken Spotify​ Wrapped özetinin bugün yayınlanacağı tahmin ediliyor.

SPOTİFY WRAPPED NEREDEN, NASIL BAKILIR?

Spotify Wrapped 2024​'e ulaşmak için öncelikle uygulamaya giriş yapınız.

Giriş yapmanızın ardından arama kısmına "2024 özet" yazmanız halinde sıralamada ilk başta Spotify Wrapped 2024 yer alacak.

Özetin yayınlanması halinde uygulamayı açtığınız ilk an "2024 Wrapped özetiniz" başlığı ile banner karşınıza çıkacaktır. Tıklamanız halinde bu yıl en çok dinlediğiniz şarkılara ulaşabileceksiniz.

SPORTİFY 2024 ÖZETİ NEREDE?

Bu yıl aralık ayında açıklanması beklenen özet henüz erişime açılmadı. En çok dinlediğin sanatçılar, şarkılar ve türler, Yıl boyunca toplam dinleme süresi ve sana özel oluşturulmuş 2024’ün En İyileri çalma listesi yayınlanacak olan özet ile karşınıza çıkacak.

Wrapped özetinin bugün paylaşılması bekleniyor.

SPOTİFY ÖZETİ NEDEN AÇILMIYOR, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Kullanıcılara sunulan yıllık özet henüz erişime açılmadı. Bu yıl en çok dinlediğiniz şarkılara ulaşabilmek için uygulama tarafından yayınlanacak olan özeti beklemelisiniz.

Spotify Wrapped'in aralık ayında açıklanacağı belirtilirken şu an için bekleyiş sürüyor.