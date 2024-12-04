Spotify 2024 özet nasıl bakılır? Wrapped ile yılın en çok dinlenenleri öğreniliyor

04 Aralık 2024 15:42 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 16:06

Tüm dünyanın kullandığı Spotify 2024 özeti aralık ayında kullanıcılara sunulacak. Yıl içerisinde en çok dinlenen şarkılar ve sanatçıların duyurulacağı Spotify Wrapped arama ekranı ise kullanıcıların gündeminde.

Milyonlarca kullanıcının heyecanla beklediği Spotify​ 2024​ özetine kısa süre kaldı. Birkaç gün önce uygulamadan gelen "Uygulamayı güncelleyiniz" uyarısı sonrasında özetin kıs süre içerisinde sunulacağı tahmin edildi.

Yıl sonunda erişime açılan liste yayınlandı.

SPOTİFY 2024 ÖZETİ NASIL, NEREDEN BAKILIR?

Müzik platformu olan Spotify bu yıl en çok dinlediğiniz şarkıları ve dakikalarını sunacak. Wrapped listesine ulaşmak isteyenler arama kısmına tıkladıktan sonra "2024", "Spotify özet" ve "Wrapped" kelimelerini yazarak yılın sonuçlarına ulaşabilecek.

Masaüstünde ise "Gözat" kısmına tıkladıktan sonra kullanıcılar Spotfiy 2024 özetine ulaşabilecek.

Özet yayınlandı. Uygulamayı güncelledikten sonra bir kez çıkıp tekrar girmeniz gerekiyor. Anasayfada en üstte yer alan sekmelerde "Spotfiy 2024 özeti" butonuna tıkladıktan sonra en çok dinlediklerinize ulaşabilirsiniz.

SPOTİFY WRAPPED AÇIKLANDI MI, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Tüm dünyanın sıklıkla kullandığı uygulama 2024 yılında en çok dinlenen şarkıları erişime açıyor. Wrapped genel olarak aralık ayında sunulurken bu yıl da aynı tarih geçerli oldu. Wrapped bugün itibarıyla uygulamada yer aldı.

Kullanıcılar arama butonuna "özet" yazarak yılın sevilenlerine ulaşabilecek.

SPOTİFY EN ÇOK DİNLEDİKLERİM ÖZETİ

Aralık ayında açıklanacağı duyurulan Spotify Wrapped, erişime açıldı. Anasayfada üst kısımda yer alan özet butonu ile müziklere ulaşabilirsiniz.