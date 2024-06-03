Spotify Premium fiyatını arttıracağını duyurdu, Türkiye için henüz bir artış yok

03 Haziran 2024 22:23 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 22:25

Dünyanın en popüler müzik platformu Spotify, ABD'deki Premium abonelik fiyatlarına zam yaptı.

Bu, ülkede son bir yılda yapılan ikinci fiyat artışı oldu.

ABD'deki tüm Premium aboneliklerin fiyatlarında %17’ye varan artış yapıldığı açıklandı.

En ucuz Premium üyelik 10,99 dolardan 11,99 dolara, Duo planı ise 2 dolarlık artışla 16,99 dolara çıktı.

Aile planında ise %17’lik artışla 16,99 dolardan 19,99 dolara yükseldi.

SPOTIFY PREMIUM TÜRKİYE'DE ZAMLANACAK MI?

Türkiye'deki kullanıcılar için ise henüz bir fiyat artışı duyurulmadı.

Spotify, zam kararını ürün özelliklerine ve yeniliklere yatırım yapma amacıyla aldığını belirtti.