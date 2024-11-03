Spotify Wrapped 2024'ün ne zaman çıkacağı merak edildi! Platform sanatçılara süre verdi

03 Kasım 2024 12:51 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 13:17

2024 yılının sonlarına yaklaşılmasıyla birlikte Spotify Wrapped'in ne zaman çıkacağı kullanıcılar tarafından merak edilmeye başlandı. Konuyla ilgili platform sanatçılara klip yüklemeleri için 15 Kasım'a kadar süre verdi. Spotify Wrapped 2024'ün ilerleyen haftalarda çıkması bekleniyor.

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Dünyanın en popüler müzik dinleme platformlarından olan Spotify her yıl kullanıcılarının yıllık özetlerini düzenli olarak paylaşıyor.

Wrapped adlı özellik sayesinde kullanıcılar bir yıl boyunca en çok dinlediği şarkıları, sanatçılara ve dinleme sürelerini görebiliyor.

Kullanıcılar tarafından Spotify Wrapped 2024'ün ne zaman çıkacağı ise merak ediliyor.

SPOTİFY WRAPPED 2024 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Spotify tarafından Wrapped 2024'ün çıkış tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak geçtiğimiz günlerde kullanıcılar "2024 neredeyse tamamlandı, Wrapped'e hazır olmak için uygulamayı güncelleyin" adlı bir bildirim aldılar.

Bildirimin alınmasının ardından Spotify'ın sanatçılara 15 Kasım 2024 tarihine kadar yeni Wrapped için yeni bir klip eklemeleri için açıklama yaptığı ortaya çıktı.

Spotify sanatçılara yaptığı açıklamada "Sizi tüm yıl boyunca tekrar tekrar dinleyen hayranlarınızla doğrudan konuşun. ana Wrapped veri hikayesinde ve en önemli hayranlarınız için bir Wrapped video akışında yer alma fırsatı için 30 saniyeden kısa bir klip kaydedin" ifadelerini kullandı.

SPOTİFY YILLIK ÖZET NE ZAMAN ÇIKACAK?

Spotify'ın yıllık özetleri geçtiğimiz yıllarda genel olarak kasım sonu veya aralık ayının başında yayınlanmıştı.

Bu sebepten dolayı da 2024 yılında Spotify Wrapped'ın kasım ayının sonlarında veya aralık ayının başında yayınlanması bekleniyor.

2018 yılından bu zamana kadar Spotify yıllık özetlerinin yayınlandığı tarihler ise şöyle: