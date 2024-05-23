Spotify yeni yazı tipi "Spotify Mix"i duyurdu, yeni güncelleme ile yayınlanacak

23 May 2024 17:14 - Güncelleme : 23 May 2024 17:17

Spotify, milyonlara kişi tarafından kullanılan en popüler müzik platformlarından birisi.

Çeşitli font özelliklerinin birleşiminden oluşan yenilikçi bir yazı tipi ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Hem mobil uygulamada hem de masaüstü versiyonunda kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Bu güncellemeyle birlikte, Spotify'ın görsel tasarımı daha modern ve dinamik bir görünüme kavuşacak.

"Spotify Mix", uygulamanın genel estetiğine katkıda bulunarak kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor.

Yeni güncelleme ile geleceği belirtilirken, ne zaman yayınlanacağı henüz açıklanmadı.