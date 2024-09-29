Spotify'a 29 Eylül 2024 Pazar günü bağlantı problemleri yaşanıyor

29 Eylül 2024 19:21 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 19:24

Dünyanın en popüler müzik dinleme platformu Spotify'a kullanıcılar bugün akşam saatlerinden itibaren bağlantı problemleri yaşıyor. Yaşanan sorunlar Spotify çöktü mü son dakika sorusunu gündeme getirdi.

Milyonlarca kullanıcı​ tarafından kullanılan popüler müzik dinleme uygulaması Spotify​'a bugün akşam saatlerinden itibaren bağlantı problemleri yaşanmaya başladı.

Kullanıcılar platformdan müzik dinlerken bazı sorunlar yaşıyor.

Yaşanan problemlerin ardından Spotify çöktü mü sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

SPOTİFY ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA 29 EYLÜL?

Spotify'a bugün (29 Eylül 2024 Pazar) akşam saat 19.00'dan itibaren bağlantı problemleri yaşanıyor.

Kullanıcıların büyük bir bölümü bu teknik arızadan etkilenirken konuyla ilgili platformun yetkilileri tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Platformlardaki bağlantı sorunların ve çökmeleri raporlayan Downdetector platformunun 24 saatlik Spotify raporunda son saatlerde yaşanan çökme nedeniyle kırmızı alarm seviyesi verildi.

Platformun paylaştığı rapor ise şöyle:

SPOTİFY SORUN MU VAR, ŞARKI ÇALMIYOR?

Platforma yaşanan teknik problemlerden dolayı bugün akşam saatlerinden itibaren kullanıcılar şarkılara erişim sağlayamıyor.

Kullanıcılar tarafından aktarılan bilgilere göre platforma giriş yapılabiliyor ancak müzik dinlenmiyor.

Ayrıca yaşanan teknik problem hem PC hem de mobil sürümde yaşanıyor.