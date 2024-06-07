Spotify'da çalma listesi hatası yaşanıyor, masaüstü ve web sürümünde çalma listeleri görünmüyor

07 Haziran 2024 22:11 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 22:08

Spotify Premium fiyatını arttıracağını duyurdu, Türkiye için henüz bir artış yok

Spotify Premium fiyatını arttıracağını duyurdu, Türkiye için henüz bir artış yok

Spotify kullanıcıları, uygulamalarının masaüstü ve web sürümlerinde çalma listelerinin kaybolduğunu fark etti.

Binlerce kullanıcı, hem kendi müzik koleksiyonlarına hem de arkadaşlarının çalma listelerine erişemediklerini belirtti.

Sosyal medyada hızla yayılan şikayetler üzerine Spotify, sorunu kabul etti.

Spotify, bazı abonelerin çalma listelerine göz atma ve oluşturma konusunda sıkıntılar yaşadığını doğruladı.

Şirket, teknik ekibinin sorunu araştırdığını ve en kısa sürede çözüme kavuşturmayı hedeflediklerini açıkladı.

Bu durum, müzikseverler arasında büyük yankı uyandırdı.

Ne zaman sorunun düzeleceği hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.