Spotify'da kullanıcılar "bir sorun oluştu" ifadesi ile karşılaştı

07 Ağustos 2024 15:01 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 15:19

Spotify, ücretsiz kullanıcılar için şarkı sözleri sınırını artırdı

Spotify, ücretsiz kullanıcılar için şarkı sözleri sınırını artırdı

7 Ağustos günü Spotify erişim sorunu yaşanmasının ardından sorun mu var, neden açılmıyor merak edilirken gelen raporlamalar sonucunda teknik sorun yaşandığı öğrenildi.

SPOTİFY ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR 7 AĞUSTOS SON DAKİKA?

Müzik dinleme uygulamasında bugün öğlen saatlerinde bazı erişim sorunları meydana gelirken ekipten henüz bir açıklama gelmedi.

Kısa süre içerisinde sorunun giderilmesi bekleniyor. Sosyal medyada kullanıcılar "Spotify açılmıyor, hesabıma giremiyorum ve bir sorun oluştu" ifadeleri ile karşılaştı.

Downdetector'de yer alan kullanıcı raporları ise anlık olarak şöyle:

Uygulamaya giriş yapan kullanıcılar "server status, upstream request timeout spotify" gibi hatalarla karşılaştığını bildirdi.