Spotify'ın HiFi ses ve gelişmiş özelliklere sahip yeni "Supremium" aboneliği geliyor, Türkiye için tarih henüz belli değil
Spotify, HiFi ses kalitesi ve çeşitli gelişmiş özelliklerle donatılmış yeni abonelik hizmeti "Supremium"u tanıttı. Ancak, Türkiye'de ne zaman kullanıma sunulacağı henüz belirlenmedi. İşte detaylar...
Spotify, kullanıcılarına daha yüksek ses kalitesi ve bir dizi yeni özellik sunacak olan yeni abonelik hizmeti "Supremium"u duyurdu.
Bu yeni hizmet, müzikseverlere HiFi ses kalitesiyle daha zengin bir dinleme deneyimi sunmayı hedefliyor.
Supremium aboneliği, gelişmiş çalma listeleri, daha kişiselleştirilmiş öneriler ve genişletilmiş kütüphane gibi avantajlarla geliyor.
SPOTIFY SUPREMIUM TÜRKİYE'DE NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Şu an için Supremium'un Türkiye'de ne zaman erişime açılacağı konusunda bir tarih belirlenmiş değil.
Müzik tutkunları, bu yeni hizmetin Türkiye'de de yakında sunulmasını sabırsızlıkla bekliyor.
Türkiye'de yayınlanma haberi gelmemişken, fiyatlar için ise henüz bir tahmin yapmak mümkün değil.
Kullanıcılar, bu yeni ve yüksek kalite sunan paketin fiyatının diğer paketlerden daha yüksek olacağını düşünüyor.