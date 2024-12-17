Squid Game 2. sezon ne zaman çıkacağı belli oldu! Sayılı günler kaldı

17 Aralık 2024 16:58 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 17:06

Netflix platformunda yayınlanan ve ilk sezonu ile dünya çapında büyük ses getiren Squid Game dizisinin yeni sezonunun fragmanı yayınlandı. Fragmanın yayınlanmasının ardından Squid Game 2. sezon ne zaman çıkacak sorusu gündeme geldi.

Squid Game’in yeni fragmanını yayınladı. Tüm gözler o tarihte

Squid Game’in yeni fragmanını yayınladı. Tüm gözler o tarihte

İlk sezonu ile bütün dünyayı etkisi altına alan ve kısa sürede fenomen haline gelen Güney Kore yapımı Netflix dizisi Squid Game'in 2. sezonunun yeni fragmanı yayınlandı.

Dizinin ikinci sezonunun ne zaman çıkacağı yeni fragmanın yayınlanmasının ardından vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

SQUİD GAME 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

ABD merkezli video yayın platformu Netflix tarafından yapılan açıklamaya göre Squid Game dizisinin 2. sezonu 26 Aralık Perşembe günü yayınlanacak.

Fragmanda yer alan bilgilere göre dizinin yeni sezonunda Seon Gi-hun'un (Lee Jung-Jae) intikam hikayesi konu alınacak.

İlk sezonda izleyicilerin tanıdığı birçok eski karakterin yanı sıra diziye yeni isimler dahil olacak.

Yeni katılacak bazı oyuncular ise şöyle:

Yim Si-wan (Unlocked )

Kang Ha-neul (The Pirates: The Last Royal Treasure)

Park Sung-hoon (The Glory)

Yang Dong-geun (Yaksha: Ruthless Operations)

Ayrıca dizinin ilk sezonunun yönetmeni Hwang Dong-hyuk'da ikinci sezonda yönetmen koltuğuna oturacak.

Netflix tarafından açıklanan bilgilere göre Squid Game, 3. sezonun ardından ise final yapacak.