Squid Game 2. sezon saat kaçta çıkacak?

25 Aralık 2024 19:25 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 20:27

Squid Game 2. sezonu, 26 Aralık 2024'te Netflix'te izleyicilerle buluşacak. 2. sezonu merakla beklenen dizinin Türkiye saati ile yayınlanacağı zaman araştırılmakta.

Dünya çapında büyük bir fenomen olan Güney Kore yapımı dizi Squid Game​, 2. sezonuyla geri dönüyor. Hayranlarının sabırsızlıkla beklediği yeni bölümlerin yayın saati, Türkiye​'de sabahın erken saatlerine denk geliyor.

SQUİD GAME 2. SEZON​ SAAT​ KAÇTA ÇIKACAK?

Squid Game 2. sezonunun yayın saati, Netflix'in genel yayın politikasına uygun olarak belirlenmiştir. Dizinin yeni bölümleri, 26 Aralık 2024 gecesi saat 04.00'te (Türkiye saatiyle) izleyicilerin beğenisine sunulacak. Bu, hayranların yeni bölümleri izlemek için sabahın erken saatlerinde ekran başında olmaları gerektiği anlamına geliyor.

Ancak bu saat, Netflix'in genel yayın stratejisine uyumlu olarak, tüm dünyada aynı anda yayına girebilmesi için belirlenmiş bir zaman dilimi.

SQUİD GAME 2. SEZON SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Netflix, 2. sezonun tüm bölümlerini aynı anda yayınlayarak, izleyicilerine bir maraton imkanı sunacak. Yayın saati, 25 Aralık'ı 26 Aralık'a bağlayan gece saat 04.00 olarak belirlendi. Bu durum, dizinin yeni bölümlerini izlemek isteyenlerin, gece geç saatlerde ya da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte izleme şansı bulacakları anlamına geliyor.

Bu zamanlama, global izleyici kitlesini göz önünde bulundurarak, herkesin aynı anda izleyebilmesi için seçilmiş bir strateji.

SQUİD GAME 2 TÜRKİYE SAATİYLE KAÇTA İZLENECEK?

Türkiye saatiyle, Squid Game 2. sezonunun yayınlanacağı saat 04.00'tür. Bu saat dilimi, özellikle gece kuşağı izleyicileri için uygun olmasa da, sabah erken kalkanlar veya izlemek için sabah saatlerini bekleyenler için ideal bir zaman dilimi.

Netflix, bu şekilde tüm dünyada aynı anda izlenebilirliği sağlayarak, izleyicilerin birlikte tartışabileceği ve paylaşabileceği bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

SQUİD GAME 2 NEREDE İZLENİR?

Squid Game 2. sezonu, yalnızca Netflix platformunda izlenebilir. Netflix aboneliği olan herkes, 26 Aralık 2024 itibarıyla dizinin yeni bölümlerine erişebilecek. Bu, hem eski hayranlar hem de diziyi yeni keşfedecek olanlar için Netflix aboneliğinin avantajını ortaya koyuyor. Ayrıca, Netflix'in çok dilli altyazı ve dublaj seçenekleri sayesinde, dizi geniş bir izleyici kitlesine ulaşacak.

Squid Game 2. Sezon Kaç Bölüm Olacak?

Squid Game 2. sezonunun 9 bölümden oluşması bekleniyor, ancak bu henüz resmi olarak onaylanmadı.

Squid Game 2. Sezonda Yeni Karakterler Var mı?

2. sezonda Keir Gilchrist, Dascha Polanco, Jake Weary ve Pooya Mohseni gibi yeni oyuncular ve karakterler yer alacak.

Squid Game 2. Sezonun Konusu Ne?

2. sezon, Seong Gi-hun'un oyunların arkasındaki gizemi çözmeye ve sistemi çökertmeye çalışmasını konu alacak, oyunların daha karmaşık ve psikolojik hale geleceği öngörülüyor.