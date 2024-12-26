Squid Game 2. sezon yayınlandı mı? Squid Game 2. sezonun kaç bölüm olduğu merak ediliyor
2021’de dizi film severlerin hayatına giren ve dünyada büyük yankı uyandıran Squid Game’in 2. sezonu izleyiciyle buluştu. Merakla beklenen dizinin bölümleri de gündem oldu.
Netflix'in bugüne kadar çıkan en popüler dizisi olan Squid Game, ikinci sezonuyla yıllardır merakla bekleyen izleyicileri ile buluştu.
Dizi kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.
SQUİD GAME 2 KAÇ BÖLÜM?
Squid Game'in 2. sezonu toplamda 7 bölümden oluşuyor.
Zaman zaman sezonları iki parçada yayınlayabilen Netflix, Squid Game'de ise 7 bölümü birden izleyicilerin erişimine sundu.
SQUİD GAME 2. SEZONDA NELER OLACAK?
Hikâyenin merkezinde yine Gi-hun yer alıyor.
Squid Game oyunlarından sağ çıkmayı başaran Gi-hun, ihtiyaç sahibi insanları kandırarak bu ölümcül oyunun içine çeken gruptan intikam almaya çalışacak.