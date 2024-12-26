Squid Game 2. sezon yayınlandı mı? Squid Game 2. sezonun kaç bölüm olduğu merak ediliyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

26 Aralık 2024 23:57 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 00:03

2021’de dizi film severlerin hayatına giren ve dünyada büyük yankı uyandıran Squid Game’in 2. sezonu izleyiciyle buluştu. Merakla beklenen dizinin bölümleri de gündem oldu.