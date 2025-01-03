Squid Game 3. sezon çıkış tarihi sızdı! 27 Haziran'da gelecek

03 Ocak 2025 21:26 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 21:37

Netflix'in popüler dizisi Squid Game'in 3. sezon çıkış tarihi yanlışlıkla sızdırıldı. Dizinin hayranları, 27 Haziran 2025'te yeni bölümleri izleyebilecek.

Netflix​ Kore'nin resmi YouTube kanalında paylaşılan ve hızla kaldırılan bir video, Squid Game​'in 3. sezonunun çıkış tarihini ortaya çıkardı.

SQUİD GAME 3. SEZON​ NE ZAMAN?

Squid Game'in 3. sezonunun çıkış tarihi, Netflix Kore'nin YouTube kanalında kısa süreliğine yayınlanan bir tanıtım videosu ile sızdırıldı. Video, dizinin hayranları tarafından hemen fark edildi ve tarih sosyal medyada yayıldı.

Tanıtım videosunda, önceki sezonlardan tanıdık "Kırmızı Işık, Yeşil Işık" oyunu ve bu sefer yeni bir robot karakter, Chul-soo, gösterildi. Video, "Squid Game 3. Sezon 2025 Çıkışı" başlığı ile paylaşılmış ve açıklamasında kesin çıkış tarihi olarak 27 Haziran 2025 yazıyordu.

Bu sızıntı, dizinin hayranları arasında büyük bir heyecan oluşturdu. Ancak, Netflix tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu durum, dizinin yeni sezonu için resmi doğrulama bekleyen izleyiciler arasında belirsizliğe neden olsa da, tarihin doğruluğuna dair güçlü bir beklenti var.

SQUİD GAME 3. SEZON 2025'TE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Squid Game'in 3. sezonunun 2025 yılı içinde yayınlanacağı kesinleşti, ancak kesin tarih olarak 27 Haziran 2025 dikkat çekiyor. Bu tarih, Netflix'in YouTube'da paylaştığı ancak daha sonra kaldırdığı bir video ile ortaya çıktı. Bu durum, dizinin hayranlarını resmi bir doğrulama beklerken hem heyecanlandırdı hem de biraz sabırsızlandırdı.

Netflix'in bu tür sızıntılarla ilgili resmi açıklamalar yapmaması olağan olsa da, sonrasında genellikle sızan tarihler doğru çıkar. Bu nedenle, 27 Haziran 2025 tarihi, dizinin hayranlarının takvimlerine şimdiden not ettiği bir gün haline geldi.

SQUİD GAME 3. SEZONDA NELER OLACAK?

Squid Game'in 3. sezonu, 2. sezonun son sahnesini hatırlatan bir girişle başlayacak gibi görünüyor. Tanıtım videosunda, yeni bir robot karakter olan Chul-soo'nun Young-hee ile karşılaşması, yeni ve daha karmaşık oyunlar olabileceğine işaret ediyor. Dizinin mimarı Hwang Dong-hyuk, yeni sezonun hikayesinin büyük ölçüde sürpriz olacağını belirtmişti, bu yüzden tam olarak ne bekleyeceğimiz konusunda ipuçları kısıtlı.

Sezonun içeriğiyle ilgili, özellikle Gi-hun karakterinin geleceği ve oyunların karanlık organizasyonuna dair yeni gelişmeler bekleniyor. Ayrıca, önceki sezonlarda ölen karakterlerin nasıl geri döneceği veya anılacağı da merak konusu.

SQUİD GAME 3. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Squid Game'in 3. sezonunun yayınlanacağı kesin tarih olarak 27 Haziran 2025 belirtilmişti. Ancak, Netflix'in bu sızıntıyı doğrulamaması nedeniyle, resmi bir açıklama yapılana kadar bu tarih kesin olarak kabul edilemez. Hayranlar, bu tarihi heyecanla beklerken, Netflix'in resmi duyurusunu beklemekte.

Yine de, video sızıntısı ile birlikte, izleyicilerin bu tarihi kabul edip planlarını buna göre yapmaya başladığı açık. Bu beklenti, dizinin yeni sezonu için zaten yüksek olan heyecanı daha da artırıyor.

SQUİD GAME'E LEONARDO DİCAPRİO MU KATILACAK?

Son zamanlarda, Leonardo DiCaprio'nun Squid Game'in 3. sezonuna katılacağına dair söylentiler dolaştı. Ancak, bu söylentiler Netflix tarafından kesin bir dille yalanlandı ve bu haberlerin asılsız olduğu açıklandı. DiCaprio'nun dizide yer almayacağı doğrulandı.

Bu tür dedikodular, dizinin popülaritesi ve geniş izleyici kitlesi göz önüne alındığında sıkça çıkan spekülasyonlar arasında yer alıyor. Dizinin yeni sezonunda kimin yer alacağı resmi olarak açıklanana kadar, bu tür iddiaların gerçekliği şüpheli kalmaya devam edecek.

Squid Game 3. Sezon Ne Zaman Çıkacak?

Squid Game'in 3. sezonu, sızdırılan bilgilere göre 27 Haziran 2025'te çıkacak, ancak Netflix'ten resmi bir açıklama bekleniyor.

Squid Game 3. Sezonda Hangi Yeni Karakterler Olacak?

Yeni sezonda, Chul-soo adında bir robot karakterin tanıtıldığı biliniyor. Diğer yeni karakterler hakkında henüz bir bilgi yok.

Squid Game'in Yeni Sezonunda Hangi Oyunlar Olacak?

Yeni sezonun tanıtımından, "Kırmızı Işık, Yeşil Işık" oyununun devam edeceği anlaşılıyor, ancak tam oyun listesi açıklanmadı.

Squid Game 3. Sezon Hakkında Resmi Bir Açıklama Var mı?

Şu ana kadar Netflix, 3. sezonun çıkış tarihiyle ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Sızdırılan tarih hala resmi olmayan bir bilgi.

Leonardo DiCaprio Squid Game'e Katılacak mı?

DiCaprio'nun dizide yer alacağına dair söylentiler Netflix tarafından yalanlandı.