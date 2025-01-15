Squid Game 3. sezon ne zaman? Yeni sezon tarihi izleyicinin gündeminde

15 Ocak 2025 15:29 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 15:39

Netflix ekranlarında yayınlanan Squid Game, ikinci sezonu ile yeniden gündem olmayı başardı. Sevilen projenin devamının gelip gelmeyeceğine dair açıklama beklenirken üçüncü sezon tarihi merak konusu oldu. Dizi, ikinci sezonu ile tüm dünyanın odağına yerleşmeyi başardı.

Seong Gi-hun, boşanmış ve borçlu bir şoför olarak karşımıza çıkıyor. Büyük para ödülü için oyun oynamaya davet edilir ve Squis Game'de yaşanacak olanlar başlar. İlk ve ikinci sezonu ile beğeni toplayan dizinin 3. sezon tarihi seyircilerin gündemine yerleşti.

SQUİD GAME 3. SEZON OLACAK MI?

Netflix platformunda yayınlanan Squid Game, ikinci sezonunu yayınladı. Dünyanın her yerinde beğeni toplayan dizi ikinci sezonu ile ses getirdi.

Netflix'in Kore YouTube kanalı dizinin 3. sezon tarihini yanlışlıkla paylaşmıştı. Yeni sezonun 27 Haziran 2025 tarihinde yayınlanacağı yer alırken kısa sürede paylaşım kaldırıldı. Bu nedenle dizinin yeni sezon tarihi henüz netleşmedi.

SQUİD GAME 3. SEZON ÇIKACAK MI, VAR MI?

Dünyanın her yerinde yakından takip edilen dizi, son bölümleri ile dikkatleri üzerine çekti. 2025 yılında 3. sezonu ile ekranlara gelecek olan dizinin final sezonu olacağı da belirtilmişti. "Squid Game 2025'te 3. Sezon için geri dönecek ve bu aynı zamanda gerilimin sonuncusu olacak." açıklaması final sezonu olacağını onayladı.

SQUİD GAME BİTİYOR MU?

Birinci ve ikinci sezonu ile beğeni toplayan proje tüm dünyada konuşulmaya devam ediyor. Üçüncü sezonunun çıkacağı onaylanırken tarihine dair bilgi paylaşılmadı.

Dizinin son sezonunun final olacağı da eklenirken final yapacağı tahmin ediliyor. Dizide gergin oyunun 3. sezon itibarıyla sona ermesi bekleniyor.