Squid Game ikinci sezonuyla 26 Aralık’ta

20 Eylül 2024 13:35 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 13:38

Squid Game ikinci sezon yayın tarihi belli oldu. Netflix platformunda 2021 yılında ilk sezonuyla izleyiciyle buluşan Squid Game dizisinin ikinci sezonu için fragman yayınlandı.

İzleme listelerinin başında yer alan ve 14 Emmy Ödülüne aday gösterilen Squid Game​ dizisinin ikinci sezonu 26 Aralık 2024 tarihinde Netflix​ platformunda yayınlanacak.

SQUİD GAME DİZİSİNİN İKİNCİ SEZONU NE ZAMAN?

Netflix’in ilk sezonuyla oldukça konuşulan dizisi Squid Game’in ikinci sezonu 26 Aralık 2024 tarihinde izleyiciyle buluşacak.

SQUİD GAME İKİNCİ SEZON KONUSU NE?

Squid Game dizisinin yeni sezonu; Gi-hun'un Squid Game'i kazandıktan üç yıl sonra Amerika'ya gitme planından vazgeçip, aklında yeni bir kararla oyun alanına geri dönmesiyle başlıyor. Gi-hun, 45,6 milyar wonluk ödülü kazanmak için toplanan yeni katılımcılarla birlikte tekrar ölüm kalım oyununa katılması konu ediniyor.

SQUİD GAME 2.SEZON KİMLER VAR?

Squid Game dizisinin ikinci sezon oyuncuları arasında Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Gyu-young, Lee Jin-uk, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Lee David, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won bulunuyor.

SQUİD GAME NEREDEN İZLENİR?

17 Eylül 2021 tarihinde tüm dünyada yayınlanan Squid Game dizisi Netflix platformu üzerinden izlenebilir.