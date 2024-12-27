Squid Game kaç yaş üstü? Çocuklar için uygun mu psikologlar açıkladı

27 Aralık 2024 11:46 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 11:53

Squid Game, 18 yaş üstü bir dizi olarak belirlendi ancak çocuklar arasında hızla yayılarak endişe oluşturdu. Türkiye'de de milyonlarca kişinin izlediği dizi, ebeveynleri ve eğitimcileri harekete geçirdi.

Güney Kore yapımı Squid Game​ dizisi, Netflix'te izlenme rekorları kırarken, içeriğindeki şiddet ve dehşet yüklü oyunlar nedeniyle çocuklar için uygun bulunmuyor. Bu durum, ebeveynleri ve psikologları harekete geçirdi.

SQUID GAME KAÇ YAŞ ÜSTÜ?

Squid Game, 18 yaş ve üstü izleyiciler için uygun görüldü. Dizide, ölümcül çocuk oyunları oynayarak hayatta kalma mücadelesi veren karakterlerin hikayesi anlatılıyor. Bu oyunlar, şiddet içerikleri ve ölüm temaları nedeniyle çocuklar için sakıncalı bulunuyor. Yetkililer, özellikle dizinin çocuk oyunlarını vahşice değiştirerek sunduğu için, küçük yaştaki izleyicilerin psikolojik gelişimine zarar verebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Dizinin popülerliği, çocukları bu tür içeriklere maruz bırakma riskini artırdı. Okullarda ve sosyal medyada diziden esinlenen oyunlar oynanmaya başlandı, bu da akran zorbalığı ve şiddet eğilimlerini tetikledi. Psikolog Irmak Kerimoğlu, çocukların diziyi izlemeye zorlanmasının sosyal dışlanma korkusundan kaynaklandığını belirtiyor ve ebeveynlerin ortak kararlarla çocuklarını bu içerikten uzak tutabileceğini vurguluyor.

SQUID GAME KAÇ KİŞİ İZLEDİ?

Squid Game, dünya genelinde büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. Dizinin tanıtımından sonraki ilk dört hafta içinde, 1,65 milyar izlenme saati topladı ve kısa sürede 142 milyondan fazla kişi tarafından izlendi. Türkiye'de de 18+ yaş sınırıyla yayınlanan dizi, 130 milyonun üzerinde izleyiciye ulaştı.

Dizinin bu kadar geniş bir izleyici kitlesine erişmesi, hem popüler kültürdeki yerini hem de sosyal medyadaki etkisini gösteriyor. Özellikle, "Squid Game: The Challenge" adlı yarışma programının 2023 yılında başlaması, dizinin kalıcı etkisini ve izleyicileri üzerindeki çekiciliğini kanıtlıyor. Bu popülerlik, dizinin eğitimciler ve ebeveynler tarafından daha dikkatli izlenmesini gerektiren bir duruma dönüştü.

SQUID GAME KAÇ SAAT İZLENDİ?

Squid Game, Netflix tarihine geçerek, ilk dört haftasında 1,65 milyar izlenme saatine ulaştı. Bu performans, Bridgerton'u geride bırakarak, platformun en çok izlenen dizisi oldu. Bu izlenme süresi, dizinin ne kadar etkili ve geniş bir kitleye hitap ettiğinin açık bir göstergesi.

Dizinin bu kadar çok izlenmesi, sadece bireysel izleyicilerin değil, aynı zamanda grupların da diziyi toplu olarak izlediğini gösteriyor. Bu izlenme süresi, dizinin toplum üzerindeki etkisini ve günlük yaşamda çocuklar ve gençler arasında ne kadar konuşulduğunu anlamak için önemli bir veri sunuyor. İzleyicilerin bu kadar uzun saatler boyunca diziyi takip etmesi, ebeveynlerin çocuklarının medya tüketimini daha dikkatli izlemesi gerektiğini de ortaya koyuyor.

SQUİD GAME ÇOCUKLAR İÇİN UYGUN MU?

Squid Game, 18 yaş üstü izleyiciler için tasarlanmış bir dizi olup çocuklar için uygun değildir. İşte nedenleri:

İçerik: Dizide, borç batağında olan kişilerin ölümcül çocuk oyunları oynayarak hayatta kalmaya ve büyük bir ödül kazanmaya çalıştığı bir hikaye anlatılır. Bu oyunlar, şiddet, ölüm ve psikolojik gerilim içerir.

Şiddet ve Vahşet: Dizinin merkezinde, kaybedenlerin ölümcül sonuçlarla karşılaştığı oyunlar var. Bu tür sahneler, çocukların psikolojik gelişimine zarar verebilir ve şiddet eğilimlerini artırabilir.

Akran Zorbalığı: Dizideki oyunların okul bahçelerinde ve çocuk grupları arasında yeniden canlandırılması, akran zorbalığına yol açabilir. Bu, çocuklar arasında rekabetin ve şiddetin normalleşmesine sebep olabilir.

Psikolojik Etkiler: Psikologlar, dizinin çocukların oyun kavramını değiştirebileceğini ve şiddeti öğretebileceğini belirtiyor. Çocuklar, dizideki oyunların gerçek hayatta da benzer sonuçlar doğurabileceğini düşünebilir.

Eğitimciler ve Psikologlar: Okul yöneticileri ve psikologlar, çocukların diziyi izlememesi gerektiği konusunda velilere uyarılarda bulunuyor. Psikologlar, çocukların diziyi izlememesi gerektiğini, bunun yerine neden izlenmemesi gerektiğini açıklayan bir diyalog kurulmasını tavsiye ediyor.

Sonuç olarak, Squid Game'in çocuklar için uygun olmadığı açık. Ebeveynler, çocuklarının bu tür içeriklerden uzak tutulması için dikkatli olmalı ve alternatif, daha uygun medya içeriklerine yönlendirmelidir.